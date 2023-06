Wohnanhänger verliert Gepäck auf der A 95 zwischen Wolfratshausen und Schäftlarn

Von: Daniel Wegscheider

Wolfratshausen – Das hätte schlimm ausgehen können: Ein geplatzter Reifen und Reisegepäck auf der Autobahn bei Wolfratshausen forderte die Polizei.

Am Samstagmittag (3. Juni) fuhr eine 54-jährige Frau aus Niedersachsen die A 95 Richtung München. Etwa auf Höhe der Tank- und Rastanlage Ost zwischen Wolfratshausen und Schäftlarn platzte der rechte Reifen ihres Wohnanhängers.

Laut Polizei konnte die Fahrerin das Gespann unter Kontrolle halten, fuhr jedoch noch einige Zeit mit dem kaputten Reifen auf der A 95 weiter. Dadurch wurden jedoch viele kleine Reifenteile auf der Fahrbahn der Autobahn verteilt.

Da die Reifenteile aber den Radkasten des Wohnanhängers durchlugen und sich darüber ein Schrank befand – landete auch einiges des Reisegepäcks auf und neben der Fahrbahn. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

85-Jähriger aus Geretsried fährt auf der A 95 über Reifenteile und Gepäck

Ein 85-jähriger Geretsrieder überfuhr mit seinem Opel die Teile auf der Fahrbahn, dadurch wurden die Autoreifen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro.

Was an Reisegepäck auf der A 95 noch aufzufinden war, wurde der Frau von der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim übergeben. Der Wohnanhänger wurde bis zum Eintreffen des Abschleppers abgesichert und dann nach Wolfratshausen verbracht, wo ein neuer Reifen aufgezogen werden konnte. „Einer Rückreise in den hohen Norden stand somit nichts mehr im Weg“, teilt die Polizei mit.