Kreisklinik Wolfratshausen baut 52 Wohnungen für Mitarbeiter

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Mehr Wohnraum für Mitarbeiter: An der Kreisklinik in Wolfratshausen sollen dafür vier Neubauten entstehen. © Daniel Wegscheider

Wolfratshausen – Klinik-Geschäftsführer Ingo Kühn informierte den Kreistag über ein Bauvorhaben an der Heiglstraße. Auf dem Klinikgelände sollen 52 Mitarbeiter-Wohnungen in vier Bauwerken entstehen.

Bereits 2018 hatte die CSU-Fraktion im Kreistag einen Antrag für bezahlbare Wohnungen für das Klinikpersonal gestellt. Nun war dies wieder Thema. Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) fasste beim Tagesordnungspunkt „Anfragen und Mitteilungen“ jüngst im Kreistag zusammen: „Neue Mitarbeiterwohnungen an der Kreisklinik Wolfratshausen zu bauen, ist schon länger im Gespräch.“



So sollen zu den bereits bestehenden 52 Wohnungen weitere 52 Einheiten - vom Appartement bis zur Drei-Zimmer-Wohnung - auf dem Kreisklinikareal zwischen Seniorenheim und Heiglstraße entstehen. dwe



„Wir brauchen Wohnungen“

Auf dem Kreisklinik-Areal Wolfratshausen entstehen Mitarbeiter-Apartments. Dem Aufruf nach mehr Fachpersonal steht der Wohnraummangel gegenüber. Die Kreisklinik Wolfratshausen packt nun selbst an und will auf eigenem Gelände deshalb weitere Unterkünfte schaffen.



Grundstücke sind in Oberbayern rar“, resümierte Ingo Kühn, als er jüngst den Kreistag über das Bauvorhaben der Kreisklinik informierte. „Wir brauchen Wohnungen und das am besten gleich“, betonte der Krankenhaus-Geschäftsführer weiter.

Ingo Kühn, Kreisklinik-Geschäftsführer. © Daniel Wegscheider

Die Kreisklinik sucht Fachpersonal – und das in allen Bereichen: von Auszubildenden über Alten- und Krankenpfleger bis hin zur Pflegefachkraft; auf der Stellenangebotsliste werden auch Jobs in der Verwaltung wie Buchhalter und Personalsachbearbeiter gesucht. Und die wiederum hätten ihren Wohnort möglichst nahe am Arbeitsplatz. Daher soll der Neubau für die 52 neuen Wohneinheiten neben den bereits bestehenden Mitarbeiterwohnungen am Klinikgarten entstehen. Die vier geplanten Bauwerke in Holzbauweise könnten auch in Etappen errichtet werden, um nicht einmal alle Kosten tragen zu müssen, sagte Kühn, da die Kreisklinik GmbH selbst als Bauherrin auftritt.



Der eigentliche Plan, so Kühn, sei gewesen, mit den Baugenossenschaften in Wolfratshausen und Geretsried zusammenzuarbeiten. Beide konnten jedoch eine zeitnahe Umsetzung nicht garantieren und sagten ab. Andere Bauträger kämen nicht infrage, weil der Klinik-Eigenbetrieb das Grundstück, auf dem die Wohnungen gebaut werden sollen, nicht veräußern möchte.



Landrat Josef Niedermaier (FW) erklärte, dass der Landkreis eigentlich bereits ein geeignetes Grundstück an der Königsdorfer Straße hatte. „Wir wollten dort ein Wohnhaus für die Klinik-Mitarbeiter bauen, doch der Kauf kam nicht zum Abschluss.“ Doch die Immobiliengesellschaft des Freistaats Bayern habe das Grundstück des ehemaligen Forstamtes an Kliniken des Bezirks Oberbayern (KBO) verkauft. Dort wird nun eine psychiatrische Tagesklinik mit Betreuungsplätzen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder gebaut. Nach Angaben der KBO können 250 Patienten im Jahr dann teilstationär behandelt werden, 5.000 ambulant.

Die Kosten für die neuen Mitarbeiter-Wohnungen auf dem Kreisklinikgelände belaufen sich dem beauftragten Architekten aus Dietramszell zufolge auf 10,2 Millionen Euro. „Darauf würde ich mich nicht festlegen und wäre vorsichtig“, entgegnete Niedermaier Richtung Klinik-Chef.