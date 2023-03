Wolfratshausen: Autohaus an der Geltinger Straße brennt – Fenster schließen

In Wolfratshausen brennt ein Autohaus. Die Feuerwehren aus der Region sind noch immer im Einsatz. (Symbolbild)

Großeinsatz der Feuerwehr

Von Franca Winkler schließen

Wolfratshausen - Am frühen Morgen des heutigen Mittwoch, 8. März, heulen die Sirene in Wolfratshausen und Umgebung. Der Grund: Ein Autohaus an der Geltinger Straße brennt lichterloh. Feuerwehren sind nach wie vor im Einsatz.

Bereits bei der Alarmierung um 2.28 Uhr stand ein Kfz-Betrieb in Vollbrand, berichtet Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion Bad Tölz-Wolfratshausen. Durch den Brand kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Volvo-Autohaus und dazugehörige Gebäudeteile sind im Vollbrand gewesen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet von einem sich schnell vergrößernder Brand. Die sofort angeforderten, zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, konnten einen Vollbrand des Gebäudes nicht mehr verhindern.

Großbrand in Wolfratshausen: Auch das Reifenlager brennt

Im Gebäude befand sich zum Brandzeitpunkt mehrere Fahrzeuge. Ebenfalls wurde das Reifenlager durch den Brand zerstört. Ein Umgreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Beim Brand wurde eine Person leicht verletzt und vom Rettungsdienst in die Klinik transportiert. Ein Feuerwehrmann wurde ebenfalls leicht verletzt. Er wurde vor Ort behandelt.

„Mittlerweile konnte durch einen massiven Löscheinsatz das Feuer unter Kontrolle gebracht werden“, sagt Kießkalt. Die Nachlöscharbeiten werde aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die B11 sei wieder befahrbar, aber die Geltinger Straße ist noch gesperrt.

Autohaus in Wolfratshausen brennt: zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

Etliche Atemschutztrupps waren und sind im Einsatz. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Alarmierte Feuerwehren kommen aus: Wolfratshausen, Weidach, Geretsried, Gelting, Egling, Münsing (zur Wachbesetzung in Wolfratshausen) UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung) Kreisbrandinspektion. Außerdem sind zusätzliche Einheiten des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde eine amtliche Gefahrenmeldung für Anwohner ausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge mindestens im hohen sechsstelligen Bereich. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann noch keine Aussage über eine mögliche Brandursache getätigt werden. Dies ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.