Wolfratshausen beteiligt sich an Earth Night und dimmt Lichtquellen

Von: Franca Winkler

Die Nachtansicht von Europa zeigt es: Die Städte und Gemeinden leuchten. Die Earth Night soll das ändern. © panthermedia/Antartis

Wolfratshausen – Bereits zum dritten Mal findet am 23. September die Aktion „Earth Night“ statt. Iinitiiert wurde das Ereignis von „Paten der Nacht“, einer überparteilichen Vereinigung ehrenamtlicher Umweltschützer.

Im Gegensatz zur weltweiten Aktion des World Wide Fund For Nature (WWF), der sogenannten „Earth Hour“, bei der das Licht für nur eine Stunde abgeschaltet wird, um symbolisch auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, soll bei der Earth Night im September eine ganze Nacht ab 22 Uhr das Licht reduziert, beziehungsweise abgeschaltet werden.

„Die Aktion will auf die exzessive Nutzung von nächtlichem Kunstlicht und seinen Folgen für Mensch, Umwelt und Natur aufmerksam machen“, weiß Bürgermeister Klaus Heilinglechner. In Wolfratshausen werde einzig die Fassade der St. Andreas Kirche am Marienplatz 1 als bauliche Anlage der öffentlichen Hand in der Beleuchtungszeit bis 22 Uhr angestrahlt. „Alle übrigen städtischen Gebäude werden nicht beleuchtet, sagt der Rathauschef.

Der empfohlenen Reduzierung der Straßenbeleuchtung werde insofern entsprochen, dass die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe auf LED-Technik umgerüsteten 1.264 Brennstellen automatisch und ganznächtig gedimmt werden. Heilinglechner erläutert: „Dank der werkseitigen Einstellung wird die Beleuchtung grundsätzlich im Zeitraum von 22 bis 5 Uhr um 50 Prozent reduziert.“



Die Stadt Wolfratshausen wird die Aktion unter anderem über die Website und dem Social Media Auftritt der Stadt bewerben und ruft beispielsweise andere Gewerbetreibende dazu auf, sich an der Aktion für den Umwelt- und Artenschutz zu beteiligen. Werbeschilder- und Fassadenbeleuchtung könnten für eine Nacht abgeschaltet werden.



Jeder kann mitmachen Auch wenn jeder Interessierte einfach nur die Vorhänge schließt. Dies reduziere ebenso den Lichteintrag in die Nacht. Auch sei es möglich eine schwächere Lampe zu verwenden, regen die Initiatoren der Earth Night an. Bewegungsmelder könnten installiert werden, die das Dauerlicht beenden. Oder das Licht durch Neigung des Strahlers in Richtung Boden ausrichten. Gelbliches Licht sorge für eine dunklere Nacht. Weitere Tipps sind auf www.earth-night.info zu finden.fra