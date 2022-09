Wolfratshausen zieht mit: Neuer Familienstützpunkt geplant

Bürgermeister Klaus Heilinglechner (2. v. r.) will das Beratungsangebot für Familien weiter verbessern. © Peter Herrmann

Wolfratshausen - Angebote und Beratung für junge Eltern: Die Stadt Wolfratshausen bewilligt einhellig einen Familienstützpunkt.

Nachdem in mehreren anderen Landkreisen bereits in einzelnen Gemeinden Familienstützpunkte eingerichtet worden sind, soll dies auch in Wolfratshausen geschehen. Der Stadtrat befürworte das Vorhaben einstimmig.

Bianca Ludwig von der Fachstelle Familienförderung am Landratsamt in Bad Tölz stellte das Konzept von Familienstützpunkten in der jüngsten Stadtratssitzung vor. „Ein Familienstützpunkt berät Eltern bei kleinen und großen Sorgen, kennt die passenden Angebote in der Gegend und stellt Kontakte her“, erklärte sie.

„Sozialraum Nord“ deckt Icking, Wolfratshausen, Egling, Münsing und Eurasburg ab

Die Einrichtung für den „Sozialraum Nord“ – dazu gehören Icking, Wolfratshausen, Egling, Münsing und Eurasburg – soll von einem bestehenden Träger verwaltet und von einer pädagogischen Fachkraft auf Zehn-Stunden-Basis betreut werden.

Die Kosten belaufen sich auf 25.000 Euro pro Jahr und sollen zur Hälfte von den Kommunen und dem Landkreis übernommen werden. Im weiteren Projektverlauf soll eine Förderrichtlinie entwickelt werden, die im Stadtrat dann noch einmal zur Abstimmung kommt.

Dann könnten sich freie Träger wie beispielsweise eine Kindertagesstätte oder eine Einrichtung der Jugendhilfe mit einem Konzept für den Familienstützpunkt bewerben und schon 2023 den Betrieb aufnehmen.



„Wir wollen damit aber kein Konkurrenzprodukt schaffen, sondern bestehende Angebote besser vernetzen und bekannt machen“, betonte Ludwig. So könnten Familienstützpunkte präventiv wirken und den Kontakt zu Behörden vermitteln.

Staatliche Förderung für Familienstützpunkte liegt jährlich bei 37.000 Euro

Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales legte das Förderprogramm für das Projekt bereits vor neun Jahren auf. Laut Ulrich Reiner vom Amt für Jugend und Familie am Landratsamt erhält der Landkreis vom Familienministerium eine jährliche Förderung in Höhe von rund 37.000 Euro.



Die Stadträte befürworteten die Einrichtung von Familienstützpunkten. „Diese Investition ist rentierlich und zahlt sich langfristig aus“, glaubt SPD-FDP-Fraktionssprecher Fritz Meixner. Jugendreferentin Jennifer Layton gab ihm recht. „Wir begrüßen das sehr, Familien und Kinder noch weiter zu stärken“, sagte sie. Am Ende stimmten alle Stadträte dafür, die zur Mitfinanzierung benötigten Mittel im Haushalt 2023 bereitzustellen. Peter Herrmann