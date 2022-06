Wolfratshausen: Bezirksfischereiverein zeichnet Taschner und Glas aus

Von: Franca Winkler

Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft: Ehrenvorsitzende Karl Taschner (m.) und Rudolf Glas (2.v.r.) erhalten Glückwünsche von Vereinsvorsitzenden Helmuth Holzheu, Max Voit Präsident des Fischereiverbandes Oberbayern und zweitem Vereinsvorsitzenden Michael Knoch (v.l.). © Verein

Wolfratshausen – Nach zwei Jahren konnte der Bezirksfischereiverein Wolfratshausen wieder seine Hauptversammlung abhalten bei der auch langjährige Mitglieder geehrt wurden.

Zu Gast war Maximilian Voit, Präsident des Fischereiverbandes Oberbayern, der den Ehrenvorsitzenden Karl Taschner mit der Ehrenmedaille in Silber auszeichnete. Taschner trat dem Verein bereits 1964 bei und war seit 1975 Vereinsvorstand. In seiner Ära wurde unter anderem das Fischen am Badweiher in Wolfratshausen für Personen mit Behinderung eingeführt, berichtet Vereinsvorsitzender Helmuth Holzheu. Taschner habe sich stets der waidgerechten Fischerei verpflichtet und führte Maßnahmen zur Schonung und zum Erhalt der Äschen- und Nasenbestände an Isar und Loisach ein. Dazu gehörten auch Fangbeschränkungen und Auswilderungsmaßnahmen von Jungfischen zur Stützung des Wildbestands.



Geehrt wurde auch der 94-jährige Rudolf Glas, der auf eine 60-jährige Mitgliedschaft zurückblicken kann. Für die lange Treue zum Verein wurde Glas mit einer Ehrennadel ausgezeichnet.



Der Verein betonte wie wichtig es sei, sich den gestiegenen Herausforderungen für die Fischerei zu stellen, da es eine zunehmende Verschlechterung der Lebensräume der heimischen Fischarten gebe: durch den Klimawandel, Eingriffe in den Wasserhaushalt oder auch den zunehmenden Freizeitdruck auf die Gewässer. Hier sei eine stetige Wachsamkeit seitens der Fischereiberechtigten aller Vereine gefragt, um diesen Zuständen entgegen zu wirken, betonte Holzheu.