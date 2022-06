Wolfratshausen: Bürgerbegehren gegen Versetzung des Marienbrunnens - Informationstreffen am 12. Juni

Von: Peter Herrmann

Die Wolfratshauser Liste will verhindern, dass der Brunnen am Marienplatz verschoben wird. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Gegen die vom Stadtrat beschlossene Versetzung des Marienbrunnens regt sich weiter Widerstand.

Bei ihrem jüngsten Treffen im Gasthof „Zum Löwenbräu“ kündigten die drei Stadträte Helmut Forster, Manfred Fleischer und Richard Kugler eine überparteiliche Informationsveranstaltung an, die am 12. Juni um 10.30 Uhr in der Pizzeria Da Gianni am Isar-Loisach-Stadion stattfinden wird.

„Wir wollen ein überparteiliches Zweckbündnis zum Erhalt des Altstadtensembles“, erklärte Fleischer. Um einen Bürgerentscheid einzuleiten, ist zunächst der Nachweis von neun Prozent der Unterschriften der rund 14.000 wahlberechtigten Wolfratshauser notwendig. In der Loisachstadt wären dies also etwa 1.260 Stimmen, die sich gegen die Versetzung des Marienbrunnens aussprechen.

Die Vertreter der Wolfratshauser Liste gehen davon aus, dass diese Hürde locker übersprungen werden kann. „In Gesprächen mit den Bürgern und Bürgerinnen haben wir bereits viel Zuspruch bekommen“, gab sich Forster selbstbewusst. Dem Wirtschaftsreferent des Stadtrats reichen diese Lippenbekenntnisse aber nicht.

Er rief alle Unterstützer dazu auf, am Sonntag, 12. Juni, um 10.30 Uhr in die Pizzeria Da Gianni am Isar-Loisach-Stadion zu kommen. Schließlich sollen die Listen an möglichst vielen Stellen beziehungsweise Geschäften im Stadtgebiet ausgelegt werden.

Beteiligung von mindestens 20 Prozent notwendig

Ist das nötige Quorum erreicht, folgt ein Bürgerentscheid. Wichtig ist dann eine einfache Fragestellung, die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann, sowie eine Beteiligung von mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten. Argumente, die gegen eine Versetzung des Marienbrunnens sprechen, lieferten die Vertreter der Wolfratshauser Liste in den vergangenen Monaten zuhauf.

Angefangen von den hohen Kosten der Maßnahmen, die auf 200.000 Euro geschätzt werden, über eine Beschädigung des Brunnens bis hin zum vermeintlich geringen Platzgewinn: „Wir werden mit allem was wir haben, dagegen kämpfen“, versprach Forster weiter.



Eine klare Position bezog die Wolfratshauser Liste bei ihrem Treffen auch zu anderen Themen. So lehnt die Fraktion eine Wiederbelebung des vom Stadtrat abgelehnten Surfwellenprojekts ebenso rigoros ab wie eine Verlegung der fünften Waldramer Mittelschulklasse an die Hammerschmiedschule. Nach Ansicht von Fleischer sei es zumutbar, dass ein Lehrer pendelt, „nicht aber 25 Schüler“.