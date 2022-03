Wolfratshausen: Bürgermeister fordert koordinierte Unterstützung für Ukraine

Von: Peter Herrmann

Fuhren mit Hilfsgütern an die polnisch-ukrainische Grenze: Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner (l.) und Robert Klingel von der DLRG. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Ganz im Zeichen der Kriegsereignisse in der Ukraine stand das jüngste Monatstreffen der Bürgervereinigung Wolfratshausen (BVW) im Wirtshaus Flößerei in Wolfratshausen.

Dabei berichteten Bürgermeister Klaus Heilinglechner und ehrenamtliche Helfer von Hilfstransporten. Zunächst ergriff Eberhard Hahn von der Osteuropahilfe das Wort.

Der 1989 gegründete Verein unterstützt Menschen mit Gütern des täglichen Bedarfs und Finanzmitteln. Dazu gehört auch die Übernahme von Patenschaften für alleinerziehende Mütter mit behinderten Kindern.

Hahn beobachtete in den letzten Wochen, wie Unmengen von Hilfsgütern in der ukrainisch-polnischen Grenzregion einfach an Zäunen und Plätzen abgelegt wurde. Davon hält die Osteuropahilfe nichts. „Wir liefern nur gezielt und in kleinen Mengen“, verriet Hahn. Oft erkennen die Helfer erst vor Ort, welche Güter wirklich benötigt werden. Auf Nachfrage von Stadträtin Dr. Ulrike Krischke sagte Hahn, dass sich die Osteuropahilfe vor allem über Spenden von Gönnern finanziert.

Über die Situation in Brody, das seit 2009 eine Städtefreundschaft mit Wolfratshausen verbindet, berichtete Bürgermeister Klaus Heilinglechner.

Nachdem ihm sein ukrainischer Amtskollege Anatolij Belej eine Wunschliste zukommen ließ, fuhr er wie in unserer Zeitung berichtet zusammen mit Stadtrat Peter Lobenstein sowie Robert Klingel, Chef der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, und Robert Buxbaum, Kommandant der Weidacher Feuerwehr, zwei 7,5-Tonnen-Lkw ins Grenzgebiet. „Wir haben 17 Stunden Fahrzeit für rund 1.300 Kilometer benötigt“, berichte der Rathauschef. Im Laderaum befanden sich auch Fußballnetze. „Bei dem Gedanken, dass daraus Tarnnetze gemacht werden, läuft’s mir kalt den Buckel runter“, gestand der Bürgermeister.

„Viele leere Gesichter“

Robert Klingel war schon vor der Abreise mulmig zumute, „weil wir nicht wussten, was uns erwartet“. Der Anblick von Müttern und Kindern, die nur das Nötigste im Gepäck haben, hinterließ bei den Helfern Spuren. „Wir sahen viele leere Gesichter, in denen keine Hoffnung auf die Zukunft zu erkennen war“, bemerkte Heilinglechner.

Ebenso wie er und Hahn warnte auch die Leiterin des Asylhelferkreises Ines Lobenstein vor unkoordinierten Hilfsaktionen. Sie freute sich zwar, dass sich seit Ausbruch des Krieges 47 neue ehrenamtliche Unterstützer der Vereinigung angeschlossen haben.

In der ersten Euphorie, eine Wohnung für Flüchtlinge anzubieten, hält sie jedoch für voreilig. „Die Menschen sind traumatisiert: Wenn’s zu eng wird, könnte das ein Problem werden“, befürchtet Lobenstein. Sie lobte ausdrücklich den Wirt der Gaststätte „Humplbräu“, der sich zur Aufnahme von acht Flüchtlingen bereit erklärt hat.

Zudem werde demnächst die Mehrzweckhalle in Farchet zur Verfügung stehen. Vor dem Gebäude können Kindern an einem Spielplatz und in der Natur Abstand vom Erlebten gewinnen. Insgesamt werden 1.200 Flüchtlinge aus der Ukraine im Landkreis erwartet. Peter Herrmann