Wolfratshausen: CSU-Nachrückerinnen Tilke und Drexl-Weile vereidigt

Teilen

Comeback im Stadtrat: Claudia Drexl-Weile übernimmt das Amt des ausgeschiedenen CSU-Fraktionsvorsitzenden Peter Plößl. © Herrmann

Wolfratshausen – Im Dezember gaben die langjährigen CSU-Stadträte Peter Plößl und Alfred Fraas ihren Rücktritt bekannt. Kurz darauf schied Fraktionskollegin Susanne Thomas wegen gesundheitlichen Gründen aus dem Gremium aus.

In der jüngsten Stadtratssitzung rückten Claudia Drexl-Weile und Renate Tilke nach. Die Nachfolge von Susanne Thomas ist noch nicht geklärt. Während Thomas und Fraas nicht zur Sitzung erschienen, begründete Peter Plößl seinen Rücktritt mit einer kurzen Rede. „Ich bin nicht krank oder amtsmüde“, stellte der frühere Vize-Bürgermeister und Kulturreferent klar.



Finanzpolitischer Kompass ist abhandengekommen



Sorgen bereiteten ihm allerdings die jüngsten Beschlüsse zu Ausgaben für Projekte, die in seinen Augen nur „nice to have“, aber nicht dringend erforderlich seien. „Uns ist der finanzpolitische Kompass abhandengekommen“, kritisierte Plößl. Immer nur mit Bauchschmerzen zuzustimmen, sei für ihn der falsche Weg. Plößl gehörte dem Stadtrat 26 Jahre an.



„Es war mir eine Ehre, über ein Vierteljahrhundert der Stadt und den Bürgern dienen zu können“, schloss der ehemalige CSU-Fraktionssprecher seine Rede. Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU), Fritz Schnaller (SPD) und Helmut Forster (Wolfratshauser Liste) würdigten vor allem das große Engagement Plößls. „Wir haben den persönlichen Respekt zueinander nie verloren und sind kollegiale Freunde geworden“, erklärte Schnaller.



Heilinglechner dankte zudem Alfred Fraas, der seit 2008 dem Stadtrat angehörte und aufgrund eines erhöhten beruflichen Mehraufwands zurückgetreten ist. Sein Amt als Kulturreferent übernahm nach einstimmigen Beschluss Sepp Schwarzenbach (CSU). Bürgermeister Klaus Heilinglechner vereidigte zudem die neuen Stadträtinnen Claudia Drexl-Weile, die künftig die Funktion der CSU-Fraktionssprecherin übernimmt, und Renate Tilke. Beide gehörten dem Stadtrat bis 2020 an und schieden nach den Wahlen aus. Zum neuen Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses wurde Helmuth Holzheu (Bürgervereinigung Wolfratshausen) gewählt. Dieses Amt hatte zuvor Alfred Fraas inne. Peter Herrmann