Wolfratshausen: Kulturmanager dehnt Straßenkünstler-Reihe bis 16. September aus

Musiker haben Verlängerung

Von Michaela Schubert

Wolfratshausen – Dass Menschen Neues oft kritisch beäugen, ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Die Herzen der Menschen zu öffnen, schafft jedoch nicht jeder. Die von Kulturmanager Andreas Kutter ins Leben gerufene Straßenmusik-Reihe schon.

Seit einigen Wochen spielen jeden Samstag Musiker in der Altstadt und das sei beim Publikum gut angekommen, teilt Kutter in einer Pressemitteilung mit.



Egal, ob die Musiker am Marienplatz vor dem Brunnen, im Rathausinnenhof, vor einem Publikum im Café-Garten oder am Schwankl-Eck spielen. Bei jedem Auftritt versammeln sich zahlreiche Wolfratshauser, die während ihres Spaziergangs innehalten und den Künstlern zuhören. Und das zu einer Zeit, die normalerweise nicht zu den umsatzstärksten Stunden an der Marktstraße zählen - nämlich von 13 bis 15 Uhr.

Ursprünglich war das Projekt „Straßenmusik in Wolfratshausen“ nur Ende Juli geplant

Ursprünglich war das Projekt „Straßenmusik in Wolfratshausen“ nur Ende Juli geplant. Doch nun hat Kutter kundgetan: „Wir möchten dieses wunderbare Projekt verlängern.“ Bis zum 16. September werden vom Kulturmanager weitere Auftrittstermine in der Altstadt organisiert.



„Auffällig ist, dass anfangs hauptsächlich lokale Musiker in der Altstadt gespielt haben“, erklärt Kuttner, während mittlerweile auch Anmeldungen aus dem gesamten Münchner Umland eingingen. Zudem treten Musiker auf, die bisher nicht viele Gigs hatten und den meisten Wolfratshausern wahrscheinlich unbekannt sind. „Das Projekt hat sich herumgesprochen“, merkt der Kulturmanager an, „und es ist großartig zu sehen, dass einige extra anreisen, um hier auftreten zu können“.

In stilistischer Hinsicht erwartet die Besucher an den meisten Wochenenden eine abwechslungsreiche Mischung. Am Samstag, 15. Juli, zum Beispiel wird der lokale Künstler Fabio Faganello rockige Gitarrenriffs zum Besten geben, während Alejandra Ulani mit afro-kolumbianischen Rhythmen das Publikum begeistern will. Gitarrist Bob Eberl wird über das Leben philosophieren, während die Band „Gone Fishin“ aus Murnau Blues, Americana und Country spielt. Möglicherweise wird sich auch die Singer-Songwriterin Lisa Fitzek dazugesellen.

Auftritte sind zwar abwechslungsreich, folgen jedoch einem festen Ablauf

Die Auftritte sind zwar abwechslungsreich, folgen jedoch einem festen Ablauf: Jeder Künstler oder jede Band darf höchstens eine halbe Stunde an einem Ort spielen. Danach machen sie entweder eine Pause oder ziehen mit ihren Instrumenten weiter. Es gibt keine feste Gage, sondern die Passanten können freiwillige Spenden in einen Hut geben. Die musikalischen Darbietungen enden gegen 15 Uhr.