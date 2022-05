Wolfratshausen: Europäische Kommission über Perspektiven der EU

Von: Franca Winkler

Spricht im Wirtshaus Flößerei über die Wahrung der äußeren Sicherheit: Jochen Kubosch, ehemaliger Sprecher der Europäischen Kommission. © Europa Union

Landkreis – Perspektiven zur Wahrung der Sicherheit diskutierte Jochen Kubosch, ehemaliger Pressesprecher der Europäischen Kommission, vor Kurzem in Wolfratshausen.

Die Ukraine Krise wird im staatlichen Miteinander schwerwiegende Konsequenzen für die EU haben, teilte die Europa Union mit. „Wir erleben, dass der Angriffskrieg wieder zu einem probaten Mittel für die Durchsetzung von politischen Interessen in Europa wurde; eine Rückkehr in längst vergangen geglaubte Zeiten“, kritisiert Alexander Lippert, Vorsitzender der Europa Union. „Brexit, Trump, Klimakrise, Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg - die Liste der Krisen wird lang und länger und nehmen zudem an Schwere zu“, betonte Lippert. Mehr denn je müsse sich die Europäische Union als überlebenswichtiges Modell bewähren, um Frieden, Freiheit und Sicherheit ihrer Bürger zu garantieren.



Aus diesem Grund empfing der Kreisverband der Europa-Union kürzlich Jochen Kubosch zu einem Vortrag über die Gemeinsame Europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Der ehemalige Sprecher der Europäischen Kommission sprach vor etwa 25 Zuhörern im Wirtshaus Flößerei. Zunächst über die wechselvolle Geschichte der Idee einer europäischen Verteidigungsunion und darüber, wie schwer es den Mitgliedstaaten bis heute fiele, die Souveränität der Entscheidung über Krieg und Frieden auf europäische Ebene zu übertragen.



Kubosch diskutierte auch über „Strategischen Kompass“

Die Verträge von Maastricht 1992 und Lissabon 2007 hätten aber entscheidende Rahmenbedingungen für die Schritte hin zu einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik geschaffen, und der 2017 ins Leben gerufene Pesco-Prozess sei eine wichtige Maßnahme zur effizienteren und kostengünstigeren Gestaltung von Verteidigungsprojekten in Europa. Kubosch nannte als Beispiel, dass die USA nur einen einzigen Typ eines Kampfpanzers im Programm hätten, während es in Europa achtzehn verschiedene Systeme mit ganz unterschiedlicher Munition gäbe.



Zudem ging Kubosch auf den veröffentlichten „Strategischen Kompass” der EU ein, der erstmals die europäische Verteidigungsdoktrin nach innen und außen beschreiben und Antworten auf militärische und hybride Bedrohungen geben solle. In der anschließenden, kontroversen Diskussionsrunde wurde auch die nukleare Abschreckungsfähigkeit Europas insbesondere im Falle einer Schwächung der Nato nach einem Regierungswechsel in den USA erörtert.