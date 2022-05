Wolfratshausen: Freundschaft ohne Grenzen- Iruma sammelt Geld für Partnerstadt Brody

Von: Franca Winkler

Spendensammlung: Große Verbundenheit mit der Partnerstadt Brody zeigten Anwohner von Iruma. © Stadt Iruma

Wolfratshausen – Ein Zeichen der Solidarität und Freundschaft sendete die japanische Partnerstadt Iruma an die ukrainische Stadt Brody: Umgerechnet 1.500 Euro an Spendengeldern sammelten engagierte Bürger aus Iruma, um die notleidenden Menschen in Brody zu unterstützen. Eine weitere Aktion soll folgen.



Die große Verbundenheit zeigt sich nun als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine: Takashima Kenichi, ein Bürger der Stadt Iruma, organisierte eine Spendensammlung. „Als wir am 24. Februar dieses Jahres in den Nachrichten von der grausamen russischen Militärinvasion in der Ukraine erfuhren, erinnerten wir uns sofort an die Menschen in Brody und machten uns Sorgen“, heißt es in der Mitteilung.

Die Japaner haben einen Weg gesucht, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, die unter dieser dramatischen Situation leiden. So seien sie auf die Osteuropahilfe gestoßen, die Brodys Anwohner unterstützt. Bei einem Treffen in Iruma wurden dann Spenden gesammelt.

„Viele japanische Freunde und Freundinnen nahmen daran teil, spendeten und schrieben zusammen einige Botschaften, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen.“ Die Teilnehmer der Spendenaktion beten dafür, dass der Krieg bald endet und dass der Tag zurückkehrt, an dem Irumas Bürger mit den Menschen von Brody erneut Gesang, Musik und Trommeln auf einem Fest genießen können, steht in der Botschaft.

Gezielt den Menschen helfen

Bürgermeister Klaus Heilinglechner zeigte sich berührt: „Die Hilfsbereitschaft der Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürger hat die Menschen in Iruma sehr beeindruckt.“

Durch die Berichterstattung auf der Internetseite der Stadt konnten sich interessierte Bürger in Iruma ein Bild machen von der großen Spendenbereitschaft der Wolfratshauser und der Übergabe der Hilfsgüter an der polnisch-ukrainischen Grenze. „Über unsere Städtefreundschaft fühlen sich die Bürger aus Iruma auch mit den Menschen in Brody verbunden“, sagte Heilinglechner: „Die Japaner wollten deshalb gezielt den Menschen in Brody helfen.“

Bei der Aktion kamen umgerechnet etwa 1.500 Euro an Spenden zusammen. Die Stadtverwaltung von Wolfratshausen stellte den Kontakt zur Osteuropahilfe her. Das Geld ging in der letzten Aprilwoche auf dem Konto der Osteuropahilfe ein und wurde bereits an den Bürgermeister von Brody, Andrij Belej, weitergeleitet.



In Iruma wird derzeit an einer weiteren Spendenaktion gearbeitet. „Wir planen ein weiteres Treffen in der Stadt Sado, in der Präfektur Niigata in Japan, die eine Partnerstadt von Iruma ist, um erneut eine Spendenaktion durchzuführen“, ließen die Organisatoren in Iruma mitteilen. So könne eine Partnerstadt die andere unterstützen und damit den Kreis erweitern.