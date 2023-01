Wolfratshausen: Die geplanten Veranstaltungshöhepunkte im Jahr 2023

Die Stadt plant eine Neuauflage des Wirtefestes, das die italienische Kapelle Corpo Bandistico im Vorjahr eröffnete. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Ob Loisachhalle, Musikschule oder Open-Air-Konzerte an der alten Floßlände: Besucher von Kulturveranstaltungen haben im neuen Jahr die Qual der Wahl.

Kulturmanager Andreas Kutter stellte das Programm in einem Pressegespräch vor. Die Stadt setzt wie schon in den Jahren zuvor auf die Kooperation mit der Musikschule, dem Konzertverein Isartal, der Loisachtaler Bauernbühne und der Musikwerkstatt Jugend. Wichtigster Veranstaltungsort bleibt die Loisachhalle, die für mindestens 25 Veranstaltungen zur Verfügung steht. „Meist überschreiten wir diese Zahl deutlich“, verriet Andreas Kutter. Erstes Spektakel des Jahres dürfte das am 20. Januar beginnende Abenteuer-Festival „Wild!“ werden.

Bildintensive Vorträge, ein Fotoworkshop sowie ein Konzertabend mit der bekannten Band Smokestack Lightnin‘ sollen die Loisachhalle füllen. Kleine Narren kommen dann am 18. Februar an gleicher Stelle beim Kinderfasching (14 bis 17 Uhr) sowie tags darauf bei „Wolfratshausen narrisch“ auf der Marktstraße auf ihre Kosten.

Weitere Fixpunkte im Veranstaltungskalender sind das Starkbierfest mit dem Derblecken der Loisachtaler Bauernbühne und dem Auftritt der Oktoberfestband „Münchner Zwietracht“ am 10. März sowie die Iloga-Messe im April. Zudem plant Andreas Kutter im Juni mehrere kleine Open-Air-Veranstaltungen an verschiedenen Orten in der Stadt. „Die Gespräche mit Vereinen laufen bereits“, kündigte der neue Kulturmanager an. Sehr wahrscheinlich erscheinen auch eine Neuauflage des Wirtefestes sowie die Durchführung von Kinderkulturtagen in verschiedenen Schulen.

Schlittschuh-Veranstaltung „Eiszeit“ in Wolfratshausen ist auch im Jahr 2023 nicht sicher

Besonders am Herzen liegt Andreas Kutter die „Eiszeit“, die die Stadt 2022 aufgrund strenger Energiesparvorgaben absagen musste. Ob sich die Situation im kommenden Winter ändern wird, könne der 38-Jährige zwar noch nicht absehen. Der Wille, das Schlittschuhvergnügen am Loisachufer zu ermöglichen, sei aber groß.

Zunächst freut sich Kutter auf ein Jazzkonzert von Matthias Bublath im Saal der Musikschule (3. 2.). Es folgen das Streichkonzert des Leonkoro Quartets in der Loisachhalle (4. 2.), ein Auftritt des Valentin Preißler Quartetts in der Musikschule (17. 2.) sowie ein Mendelssohn-Strauss-Ravel-Klassikabend des Neuen Philharmonie München in der Loisachhalle (3. 3.). Dort präsentiert das Philharmonische Orchester Isartal am 25. März unter der Leitung von Henry Bonamy das dritte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven.

Für weitere Klassikhöhepunkte sorgen die Debussy-Elgar-Aufführung der Sinfonietta Isartal (14. 4.), der Klavierabend mit Eldar Nebolsin (13. 5.), „Die Apotheose des Tanzes“ von der Neuen Philharmonie Isartal (23. 6.), ein Auftritt des Ensembles „Frei aber einsam“ (18. 11.) und ein Saxofonkonzert von Koryun Asatryan (9. 12.).

Unbeschwertes Vergnügen versprechen das Chiemgauer Volkstheater mit „Alter schützt vor G’sundheit nicht“ (26. 3.) sowie die Loisachtaler Bauernbühne, die am 25. November ihr Herbststück vorstellen wird.

Bespielt wird zudem der Rathaus-Innenhof. Dort lädt Liedermacher Willi Sommerwerk am 24. Juni zum Programm „Schön war die Zeit“ ein. Im Rahmen des Flussfestivals kommt es am 15. und 16. Juli in der Loisachhalle sowie am benachbarten Loisachufer zur symphonischen Bearbeitung des Films „Im Kampf mit dem Berge“. Lieder der „Goldenen Zwanziger“ (7. 10.), ein Poetry Slam (14. 10.), die Travestie-Show von Chris Kolonko (10. 11.) und die Tiroler Jazz-Bigband Grapha (11.11.) versprechen einen abwechslungsreichen Herbst. Peter Herrmann