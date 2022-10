Inselhauskinder erhalten Laptops und Pizza von Gustavo Gusto

Von: Franca Winkler

Genießen zusammen Pizza: (v.l.) Paul Lomba, Sven Klier (Systemadministratoren von Gustavo Gusto) und Kinder der Wohngruppe Sternstunden-Haus in Geretsried. © Inselhaus/Burghardt

Geretsried/Wolfratshausen – Tiefkühlpizza-Hersteller Gustavo Gusto engagiert sich sozial, spendet acht Laptops und schaute kürzlich beladen mit Pizzen beim Inselhaus vorbei.

Ein überraschender Anruf erreichte Elke Burghardt, Fundraiserin für die Kinder- und Jugendhilfe des Inselhauses: „Wir möchten uns sozial engagieren und haben uns gefragt, wie wir die Welt besser machen können“, sagte Sven Klier, Systemadministrator bei Gustavo Gusto. „Wir haben dafür extra ein kleines Budget eingerichtet.“ Schnell wurde klar, dass das Engagement weit über Pizzas hinaus gehen sollte. So spendete die Firma gleich acht neuwertige Laptops, die sofort an Jugendliche aus verschiedenen Einrichtungen weitergegeben wurden. Die Jugendlichen dort sind meist in der Ausbildung und können sich keinen eigenen Laptop leisten. Weitere technische Ausrüstung soll folgen.

Kürzlich konnte fast die gesamte Inselhausfamilie Pizzen von Gustavo Gusto genießen. An drei Standorten der Kinder- und Jugendeinrichtungen rückten Mitarbeiter mit mehreren mobilen Öfen an. Sie halfen beim Tischdecken und versorgten die Kinder und ihre Betreuenden mit leckeren Pizzen. Die Frage der Kinder „Wann kommt ihr wieder?“ und die Aussage der Mitarbeiter von Gustavo Gusto „Schön, mit euch an einem Tisch zu sitzen“, lassen Burghardt ahnen, dass alle das Zusammentreffen mehr als genossen haben.