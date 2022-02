Wolfratshausen: Helmuth Holzheu über die Probleme der heutigen Fischerei

Von: Viktoria Gray

Teilen

Eine geangelte Forelle liegt in einem Kescher. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Wolfratshausen – Helmuth Holzheu wurde vergangenes Jahr zum Vorsitzenden des Bezirksfischereivereins Wolfratshausen gewählt. Er berichtet, welchen Herausforderungen sich der Verein künftig stellen muss und welche Ziele gesetzt wurden.



Herr Holzheu, Sie sind nun der Vorsitzende des Bezirksfischereivereins Wolfratshausen. Wie geht es den Fischen hier bei uns?

„Der Fischereiverein Wolfratshausen bewirtschaftet mit seinen Loisach- und Isarstrecken seit nunmehr fast hundert Jahren zwei Flusssysteme im bayerischen Voralpenland. Deren Fischbestände sind in den letzten 35 Jahren zum Teil stark eingebrochen.“



Was ist der Grund dafür?

„Hauptursache dafür ist der Klimawandel, die vermehrte Freizeitnutzung, die massive Zunahme von Fischjägern wie dem Kormoran und dem Gänsesäger, und neuerdings auch das Wiederauftauchen des Fischotters. Der Verein wird sich in den nächsten Jahren bemühen, den Fischbestand seiner Pachtgewässer sowie aller anderen Lebewesen am Wasser wie Eintagsfliegen, Eisvogel und Wasseramsel zu schützen. Dies soll durch eine aktive Kommunikation nach außen getragen werden, um auch der Öffentlichkeit die faszinierende und erhaltenswerte Welt am Wasser nahezubringen.“

Helmuth Holzheu, Vorsitzender des Bezirksfischereivereins Wolfratshausen © privat

Wie und wo wollen Sie in Zukunft Verbesserungen für heimische Fische und Gewässer erzielen?

„Beantragte Veränderungen an Gewässern, wie etwa Gewässerverbauungen oder Wasserentnahmen, können durch fachlich fundierte Anträge und Stellungnahmen abgewendet oder zumindest abgeschwächt werden. Außerhalb dieser hat sich der BFV Wolfratshausen mit seinen Fischereibestimmungen Regularien gesetzt, die für alle Mitglieder verbindlich sind, und die sich ganz auf eine nachhaltige Fischerei beziehen. Das bedeutet vereinfacht gesagt, es darf nur soviel, eher weniger, gefangen werden als nachwächst. Diese Bestimmungen gehen meist weit über die gesetzlichen Forderungen hinaus. Das sind neben Fangbeschränkungen für gefährdete Fischarten etwa Schongebiete innerhalb der Pachtgewässer, in denen die Fischerei verboten oder nur eingeschränkt möglich ist.“



Der Klimawandel macht sich in den heimischen Flüssen, Seen und Weihern bemerkbar. Können Sie erklären, wie dass die Fischerei verändern wird?

„Kurz gesagt: Fast alle Fischarten der bayerischen Voralpengewässer sind Kieslaicher, die als Lebensraum kaltes, sauberes und sauerstoffreiches Wasser benötigen. Durch die durch den Klimawandel bedingte Gewässererwärmung verschiebt sich dieser Lebensraum immer weiter nach oben in Richtung der Quellregionen. Salmoniden wie Forelle, Äsche, Huchen und Koppe, typische Bewohner von Isar und Loisach, sind hier in Bayern hauptsächlich davon betroffen. Ihr Lebensraum wird immer kleiner und die Gesamtbestände sind zunehmend gefährdet.“



Spüren sie in der Fischerei-Branche derzeit ein Umdenken, was das Umweltproblem angeht?

„Ja, wir als Verein sehen dieses Umdenken vor allem bei unseren Mitgliedern. Es steht bei Ihnen primär das Naturerlebnis und der Erhalt der Fischbestände im Vordergrund und nicht das Aufwiegen des Preises für die Angellizenz mit der entsprechenden Menge an entnommenen Fischen. Der Verein bemüht sich mit einer aktiven Jugendarbeit erfolgreich, hier bereits bei den Jungfischern ein Gefühl und Verständnis für alle Zusammenhänge in der Natur und am Wasser zu fördern. Dies trägt bereits Früchte und wird sich mit den kommenden Generationen weiter fortsetzen.“



Wie muss sich das Fischen und Angeln ändern, dass Mensch und Fisch wieder im Einklang miteinander sein können?

„Für viele Nichtfischer hört die Welt an der Wasseroberfläche auf. Was darunter ist, wird kaum oder gar nicht wahrgenommen. Die Mentalität der Fischer hat sich schon seit geraumer Zeit von Gewässernutzern zu Gewässerschützern entwickelt. So werden vom Bezirksfischereiverein Wolfratshausen beispielsweise jährlich Fischeier ausgebracht, um den natürlichen Bestand zu stützen. Außerdem werden Fische ausgewildert, die fischereilich nicht interessant sind, die aber zum Artenspektrum unserer bayerischen Flüsse gehören, wie die Nase oder die Barbe. Dies sind nur einige Punkte, wo die Fischerei über das Fangen von Fischen hinaus ihren Beitrag zum angewandten Naturschutz leistet.“