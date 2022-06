Jae-Hyun Yo berichtet über Flucht des nordkoreanischen Künstlers Sun Mu

Wolfratshausen: Internationale Künstler und Kreisschulen erinnern an Bücherverbrennung

„Freude schöner Götterfunken“ sangen am Ende des dreistündigen Gedenkabends alle Beteiligten. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – 1933 verbrannten Nationalsozialisten Bücher von regimekritischen Autoren. Dass Schriftsteller heute noch in vielen Ländern verfolgt werden, zeigte eine von den Bürgern fürs Badehaus Waldram und dem Historischen Verein organisierte Veranstaltung.

Als die Grundschülerin Lotta Fischer zur Eröffnung des Abends auf der Geige das Lied „Maikäfer flieg“ anstimmte, Seifenblasen in die Luft stiegen und Hörfunksprecher Jürgen Jung den Satz „Ukrainerland ist abgebrannt“ sang, werteten dies viele der rund 400 Besucher als Zeichen für (vorerst) geplatzte Friedensträume. Angesichts des straffen Programms hielt sich Badehausvorsitzende Sybille Krafft nicht mit langen historischen und politischen Betrachtungen auf, sondern überlies zunächst der Realschule Geretsried die Bühne.

Geretsrieder Realschule singt Ukraine-Hilferuf „You raise me up“

Die von Gabriele Rau geleitete Chorklasse interpretierte den Ukraine-Hilferuf „You raise me up“ schwungvoll und reckte danach Friedenstafeln in die Höhe. Eine Steilvorlage für die geflüchtete Lehrerin Oksana Semenova und ihre Tochter Darina: Nachdem die Mutter einen Textauszug aus dem Werk der bekannten ukrainischen Schriftstellerin Oksana Sabuschko vorgelesen hatten, spielte ihre Tochter auf der Bandura – einer ukrainischen Lautenzither – zwei Volkslieder.



Das gefiel auch dem Schirmherren Wolfgang Heubisch. Der Vizepräsident des bayerischen Landtags kam auf die Bühne, um die deutsche Übersetzung eines Textes von Sabuschko zu lesen. Die zehnte Klasse der Wolfratshauser Isar-Loisach-Realschule stellte daraufhin mit Videoeinspielungen die bereits 1921 in England gegründete Schriftstellervereinigung PEN vor.

Im Rahmen des Programms „Writers in Exile“ vergibt die Organisation Stipendien, damit verfolgte Autoren im Ausland leben und schreiben können. Dazu gehört auch Yirgalem Fisseha Mebrahtu aus Eritrea. Sie berichtete in ihrem Kurzbeitrag über ihre schmerzhaften Gefängnisaufenthalte in dem erst seit 1993 unabhängigen afrikanischen Staat. Nicht minder bedrückend sind die Verhältnisse in Nordkorea, das in einer vom Journalistenverband herausgegebenen Rangliste der Pressefreiheit den 180. und letzten Platz belegt.

Jae-Hyun Yo berichtet über Flucht des nordkoreanischen Künstlers Sun Mu

Jae-Hyun Yo, ein mittlerweile in Bairawies lebender Freund des nordkoreanischen Künstlers Sun Mu, berichtete über dessen Flucht aus der Diktatur. Nach einem Tanzbeitrag der siebten Klasse der Wolfratshauser Mittelschule und einem von Pauline Bittner geführten Interview mit der iranischen Exilautorin Ayeda Alavie gönnten die Veranstalter den Besuchern eine halbstündige Pause, um das Gehörte und Gesehene zu verarbeiten. Der 2017 von Flüchtlingen in München gegründete Syrische Friedenschor leitete danach über zur Krisenregion Kurdistan.



Das Schriftsteller-Ehepaar Anisa Jafari Mehr und Jihar Jahan Fard erinnerte an Flugzeugangriffe der türkischen Besatzer und vielfältige Entbehrungen. Das Schreiben von Büchern hilft ihnen dabei, das Erlebte zu verarbeiten. „Der Tod der Sprache wäre der Tod der Gefühle“, betonte Fard.



Mit Bildern erregt die afghanische Fotografin Roya Heydari Aufsehen. Da keine Ausreisegenehmigung aus ihrem Exil in Paris vorlag, erklärte Badehaus-Vizevorsitzender Jonathan Coenen ihre Fotos. Es folgten kämpferische Reden der türkischen Autorin Nazli Karabiyikoglu, die 2013 die gewaltsame Niederschlagung von Protesten im Istanbuler Gezi-Park hautnah miterlebt hatte, sowie eine Videoeinspielung der weißrussischen Schriftstellerin Volha Hapeyeva.



Zwischendurch zeigten Jugendliche der Beruflichen Oberschule Bad Tölz eine Multimedia-Performance zum Thema Verfolgung, und Geretsrieder Gymnasiasten präsentierten ein Online-Interview mit dem syrischen Rapper Amer Wakka. Dazu passte die englische Lesung der aus Uganda stammenden Autorin Stella Nyanzi, die im Stile einer Poetry-Slammerin die Missstände in ihrer Heimat anprangerte. „Hier in Deutschland ist zwar vieles besser, aber ich vermisse das Leben in Afrika“, räumte sie ein.



Nachdem die Besucher so vieles über Leid, Unrecht und Vertreibung erfahren hatten, fand der Syrische Friedenschor einen mutmachenden Abschluss. Gemeinsam mit dem Publikum und allen Beteiligten sangen die Musiker die Europa-Hymne „Freude schöner Götterfunken“. Der Erlös aus dem Verkauf von Tickets, Speisen und Getränken geht an den Erinnerungsort Badehaus am Waldramer Kolpingplatz. Peter Herrmann