Stadt Wolfratshausen investierte 267.599 Euro in gestopptes Surfwellen-Projekt

Zu teuer: Die Stadträte lehnten im Juni 2022 eine Weiterfinanzierung der geplanten Surfwelle an der Weidachmühle ab. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Am Ende der jüngsten Stadtratssitzung gab Bürgermeister Klaus Heilinglechner bekannt, die Stadt hat ins Projekt Surfwelle von 2013 bis heute 267.599 Euro investiert.

Laut Heilinglechner sind bereits alle Rechnungen verbucht. „Einnahmen aus Fördermitteln und Spenden erfolgen nicht, da diese an die Umsetzung des Projektes geknüpft waren“, erklärte der Bürgermeister. Insgesamt sind aus dem Crowdfunding im Jahr 2018 private Spenden in Höhe von 19.446 Euro und Spenden von örtlichen Unternehmen in Höhe von 6.460 Euro bei der Stadt eingegangen und bereits verbucht worden.



Die Spender wurden kurz nach der Stadtratssitzung angeschrieben und über das Projektende informiert. „Die Spenden werden zurücküberwiesen“, versprach der Rathauschef. Alternativ haben die Spender die Möglichkeit die Mittel für die Stiftung für Kinder und Jugendliche im Sozialraum Geretsried Wolfratshausen – R.A.I. (Roll Active Initiative) – zur Verfügung zu stellen.



Auch vom Verein Surfing Wolfratshausen gehen nicht zurückgeforderte Spenden aus der Spendenaktion 2019 an die RAI. Dort wurden Spenden in Höhe von rund 65.000 Euro, vor allem von privaten Spendern, eingenommen.

Die Spender wurden bereits vom Verein informiert. Wie berichtet, hat der Stadtrat im Juni den Bau einer künstlichen Surfwelle im Stadtteil Weidach abgelehnt, weil die voraussichtlichen Kosten auf 1,4 Millionen Euro geschätzt wurden. Peter Herrmann