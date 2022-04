Steigende Unterstützung von Sponsoren

Wolfratshausen: Keine Eiszeit mehr? 4:4-Stimmenpatt im Ausschuss könnte das Aus bedeuten

Von: Peter Herrmann

Teilen

Letzte Runde: Bürgermeister Klaus Heilinglechner und der Eiswolf werden voraussichtlich nicht mehr ihre Schlittschuhe an der alten Floßlände anziehen. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Die Neuauflage des mehrwöchigen Schlittschuhlaufvergnügen und Eisstockschießen an der alten Floßlände steht auf der Kippe.

Denn der Jugend- und Kulturausschuss entschied sich nach einer kontroversen Debatte mit dem knappest möglichen Ergebnis gegen die Durchführung. Der Stadtrat kann diese Entscheidung noch rückgängig machen.

Marlene Schretzenmaier vom Rathausreferat Stadtmarketing legte dem Ausschuss zunächst einige Zahlen vor. Demnach nutzten trotz strenger Coronavorgaben im vergangenen Winter insgesamt 5.287 Menschen die künstliche Eisfläche an der alten Floßlände.

Das Defizit der mittlerweile vierten Eiszeit lag bei rund 51.000 Euro und fiel damit sogar geringer aus als bei den beiden ersten Auflagen. Nur die Bilanz von 2019/2020 war mit einem Verlust von 36.700 Euro besser.

Dass die Ausgaben in Höhe von rund 105.000 Euro die erzielten Einnahmen von etwa 54.000 Euro nun deutlich überschritten, kam für die Stadtverwaltung zwar nicht überraschend, aufgrund des hohen Stromverbrauchs und den vom Stadtrat ausgegebenen Klimaschutzzielen prüfte Schretzenmaier jedoch eine Alternative zur bisher genutzten Kälteaggregatversorgung.

Vor- und Nachteile



„Eine aus Kunststoffplatten hergestellte Eislauffläche bietet Vor- und Nachteile“, erklärte die Rathausmitarbeiterin. So gebe es weder Wasser- noch Stromverbrauch. Mit Schlittschuhlaufen auf Natureis ließen sich die Bewegungen auf Kunststoff jedoch nicht vergleichen.

Zudem entstehe ein Abrieb von umweltschädlichen Mikropartikeln, die auch in die Loisach gelangen könnten. Schretzenmaier machte auf einer Kunststoffbahn in Burghausen die Probe aufs Exempel und informierte sich auch über Anschaffungs- und Aufbaukosten, die nur knapp unter der Herstellung einer künstlichen Eisfläche liegen. „Beide Systeme sind nicht zwingend gut für die Umwelt“, so ihr Fazit.



In der anschließenden Debatte sprach sich Jugendreferentin Jennifer Layton (Grüne) gegen eine Kunststofffläche aus. „Mikroplastik wäre rausgeschmissenes Geld“, stellte sie klar. Layton plädierte für eine mit Ökostrom betriebene Eisfläche. „Klimaschutz und Lebensfreude sind vielleicht doch nicht so ein großer Gegensatz“, hofft sie.



Damit wich Layton von der Meinung ihrer grünen Fraktionskollegen ab. „Künstliche Eisflächen wirken wie aus der Zeit gefallen“, bemerkte Annette Heinloth. Die Dritte Bürgermeisterin, die die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Klaus Heilinglechner leitete, bedauerte gleichwohl den Freizeitwertverlust für die Jugendlichen.

SPD-Fraktionssprecher Fritz Meixner sprach sich ebenfalls gegen eine erneute Durchführung aus. „Das ist angesichts des Klimanotstands leider nicht vertretbar“, sagte er.

Ebenso wie Fraktionskollege Manfred Menke regte Meixner jedoch eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt an. „Schulklassen könnten am Vormittag die Geretsrieder Eishalle nutzen“, schlug Meixner vor. Während Peter Lobenstein (Grüne) diese Idee begrüßte, kommt diese Alternative für Helmuth Holzheu (Bürgervereinigung) nicht infrage. „Die Eiszeit gehört zu Wolfratshausen“, stellte er fest.

Steigende Unterstützung von Sponsoren

Holzheu verwies auf die stetig steigende Unterstützung von Sponsoren und hofft zudem auf weitere Corona-Lockerungen. Kulturreferent Sepp Schwarzenbach (CSU) gab ihm recht. Mit dem Verlust der Eisfläche ginge ein Aushängeschild verloren. Trotz „angespannter Haushaltslage“ müsse sich die Stadt diese Investition leisten können.

Am Ende stimmten er sowie Jennifer Layton (Grüne), Helmuth Holzheu und Maximilian Schwarz (beide Bürgervereinigung) für die Neuauflage. Heinloth, Meixner, Menke und Lobenstein waren dagegen.

Als Vertreter der Wolfratshauser Liste, die in der Vergangenheit wiederholt für die Durchführung der Eiszeit plädierte, fehlte Dr. Manfred Fleischer. Rathausmitarbeiter Martin Melf wies darauf hin, dass der Stadtrat den Beschluss noch aufheben könnte. Ein Funken Resthoffnung für die Eiszeit besteht also noch. Peter Herrmann