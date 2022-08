Stadt Wolfratshausen investiert in Farcheter Spielplatz 65.000 Euro

Wolfratshausen: Kinder freuen sich über neue Piratenschiff und andere Spielgeräte

Von: Franca Winkler

Der kürzlich aufgestellte Spielfisch zieht besonders viele Kinder in seinen Bann. © Stadt

Wolfratshausen - Klettern, rutschen, wippen: Der Spielplatz an der Mehrzweckhalle in Farchet wurde seit 2018 saniert und erstrahlt jetzt in frischem Glanz.

Die neuen Spielgeräte sind montiert, der Spielbereich ist von einem neuen Holzzaun eingefasst und die Kinder klettern, rutschen und schaukeln bereits wieder auf dem Gelände, teilt die Stadt Wolfratshausen mit. Darüber, dass jetzt alle Spielgeräte aufgebaut sind, freuen sich auch die Kinder der städtischen Kindertagesstätten, Bürgermeister Klaus Heilinglechner sowie die Sponsoren Franziska und Daniel Diessl vom Märchenwald.

Fisch und Piratenboot sind die Stars im neu gestalteten Spielplatz in Waldram

Den Mittelpunkt des Spielplatzes bildet ein an Land gelaufenes Piratenschiff mit Masten, Rutsche und Kletternetzen. Hier können kleine Seeräuber in See stechen. Auch ein Blickfang ist der erst kürzlich aufgebaute Spielfisch.



Von den Kindern aus dem „Giraffenhaus“ in Waldram liebevoll „Nemo“ getauft, ist er mit seinem Klangspiel an der Flosse, einer Rutschstange und einem Auge zum Drehen und weiteren Details auch für jüngere Kinder sehr gut geeignet. Beate Riester, Leiterin der städtischen Kindertagesstätte „Giraffenhaus“ in Waldram, kommt immer wieder gerne mit den Gruppen auf den nah gelegenen Spielplatz. Auch ein kleines Spielschiff, eine Federtierwippe, ein Kinderbagger sowie eine Doppelschaukel sorgen auf dem Spielplatz für Abwechslung.



„Mir liegt es am Herzen, dass Kinder sich um die Ecke austoben und treffen können“, sagt Heilinglechner dazu. Ebenso bedankt sich der Bürgermeister bei der Elterninitiative aus Farchet und der Familie Diessl für die Unterstützung. So gehe die Idee für das große hölzerne Piratenschiff auf eine Elterninitiative aus der Nachbarschaft zurück, die ehrenamtlich und tatkräftig den Aufbau unterstützte, wodurch Kosten eingespart werden konnten.

Stadt Wolfratshausen investiert in Farcheter Spielplatz 65.000 Euro

Annemarie Diessl, die im Jahr 2020 verstorbene Gründerin des Märchenwaldes, spendete das kleine Spielschiff und die Enten-Tierwippe. Die Stadt Wolfratshausen investierte in die Spielplatzumgestaltung rund 65.000 Euro.



Vor Ort bekräftigt der Rathauschef, dass die Stadt in den kommenden Jahren auch in die anderen Spielplätze im Stadtgebiet investieren wird. Als Nächstes werde der Spielplatz an der Korbinianstraße in Waldram rund um das Thema „Landwirtschaft“ komplett umgestaltet, verspricht Heilinglechner.