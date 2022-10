Wolfratshausen: Krämmel Unternehmensgruppe erhält Zertifikat in Gold für Opus.G

Von: Franca Winkler

Projektverantwortlicher Marinus Krämmel (r.) nimmt von DGNB Präsident Amandus Samsøe Sattler (m.) und Architekt Jesko Brandi (l.) das Zertifikat entgegen. © DGNB

Wolfratshausen – Bei der Fachmesse Expo Real wurde der Krämmel Unternehmensgruppe für die Quartiersentwicklung OPUS.G in Geretsried ein Zertifikat für nachhaltige Stadtquartiere verliehen.

Laut unabhängiger Beurteilung der Zertifizierungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllt das zukunftsweisende Projekt alle ökologischen, ökonomischen, soziokulturellen und funktionalen sowie technischen und prozessbezogenen Qualitätskriterien und erhielt deshalb das DGNB-Zertifikat in Gold, teilt eine Sprecherin der Unternehmensgruppe Krämmel mit.

Bekanntermaßen baut die in Wolfratshausen ansässige Firma Krämmel zwischen Banater Straße und Elbestraße in Geretsried das neue Quartier Opus.G.

Herausragende Ergebnisse erzielte Opus.G dabei vor allem bei Kriterien wie Flächeneffizienz und Flächeninanspruchnahme, aber auch in puncto sozialer und erwerbswirtschaftlicher Infrastruktur, welche die Quartiersattraktivität für Nutzer und Bewohner hinsichtlich kurzer Wege, Versorgung und Gesamtangebot im öffentlichen Raum bewertet.

Opus.G punktet für seine verkehrsfreien Zonen im Geretsrieder Quartier

Zudem konnte Opus.G im Bereich Smart Infrastructure überzeugen, die Einsparungen von Ressourcen und Kosten sowie eine Steigerung des Nutzerkomforts durch miteinander vernetzte soziale und technische Systeme gewährleistet. Punkten konnte auch das Mobilitätskonzept von Opus.G, das im Quartier in Geretsried auf dem ehemaligen Lorenz-Areal weder fahrenden noch ruhenden Verkehr vorsieht und Angebote für private wie öffentlich nutzbare Mobilitätselemente bereithält.

„Opus.G ist mehr als ein Stadtquartier. Unsere Quartiersentwicklung setzt nicht nur architektonisch, sondern auch in sozialer und nachhaltiger Hinsicht Maßstäbe. Die Auszeichnung mit dem DGNB-Zertifikat in Gold bestärkt uns in unserem Gesamtkonzept und unserem Streben, aus einer ehemaligen Industriebrache ein lebenswertes, vielfältiges und zukunftsweisendes Viertel erwachsen zu lassen“, sagt der Projektverantwortliche Marinus Krämmel.