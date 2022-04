Wolfratshausen: Künstler Manfred Popp stellt Werke im Kunstturm am Schwankl-Eck aus

Von: Peter Herrmann

Teilen

Liebt die Improvisation: Manfred Popp. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Für seine Zeichnungen erhielt er bereits Beifall bei internationalen Ausstellungen in München, Amsterdam, Venedig sowie in Tel Aviv. Nun zeigt Manfred Popp eine Auswahl seiner Werke in Wolfratshausen.



Einige seiner meist in Schwarz-Weiß angefertigten Schraffuren und Zeichnungen wirken auf den ersten Blick düster und abweisend. Doch bei genauerem Hinsehen eröffnen sich dem Betrachter komplexe labyrinthartige Gebilde, die eine fast magnetische Anziehungskraft aufs Auge ausüben.

Bei der Vernissage zu seiner Ausstellung im Kunstturm am Schwankl-Eck verriet Manfred Popp seine Technik und Arbeitsweise. „Ich nehme beim Zeichnen mehre Stifte in die Hand: Dadurch entsteht eine besondere Dynamik“, erklärte der 80-Jährige. Bei Werken wie „Tanz der Synapsen“ oder dem Zyklus „Geographie des Lebens“ wird deutlich, was er damit meint. Feurige Farbelemente tauchen dagegen in seiner Zeichnung „Ikarus“ auf.

Handgeschöpftes Büttenpapier

Dabei verwendet Popp meist handgeschöpftes Büttenpapier. Daniela Satzinger vom Kulturverein Isar-Loisach (KIL) – selbst Künstlerin – würdigte die Arbeitsweise des Rentners. „Jeder einzelne Strich ist händisch ausgeführt, da wurde nichts kopiert oder gedruckt“, lobte sie.

Freilich gestand Popp, dass er manchmal auch etwas länger auf Inspirationen für seine Kompositionen warten müsse. Meist küsse ihn nachts die Muse. Ist dies geschehen, entführen ihn sein Stift und die Linien in andere Regionen. „Es regt mich an, die Improvisation immer weiter zu treiben“, erklärt Popp.

Eine Fähigkeit, die er vor allem nach einem Brand in seiner Wohnung, optimierte. So war der gelernte Grafiker und Illustrator eine Zeit lang obdachlos, Papier und Stift hatte er jedoch immer dabei. Seine Bilder zeigen Naturkatastrophen wie Orkane, vergiftete Fische oder das zerstörte Kernkraftwerk im japanischen Fukushima, wirken aber zugleich oft abstrakt. Peter Herrmann

Öffnungszeiten Die Ausstellung von Manfred Popp ist bis zum 1. Mai im Kunstturm am Obermarkt 33 zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag von 12 bis 15 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr.