Wolfratshausen: Kulturverein Isar-Loisach präsentiert Ausstellung von Darko Lesjak

Von: Peter Herrmann

Eröffneten die Ausstellung „Fließende Dynamik“: Künstler Darko Lesjak und Daniela Satzinger vom Kulturverein Isar-Loisach. © Herrmann

Wolfratshausen – Bis zum 26. Juni sind im Schwankl-Eck am Obermarkt 33 Hinterglas- Ölbilder und Papierarbeiten von Darko Lesjak zu sehen.



Bei der Vernissage verriet der aus Slowenien stammende und seit 30 Jahren in München lebende Maler Darko Lesjak den Gästen Wissenswertes zur Entstehungsgeschichte seiner Bilder. „Die Hinterglasmalerei hat im Kulturraum des Voralpenlandes viel Tradition“, erklärte der 56-Jährige.

Und in der Tat drängen sich beim Betrachten von Lesjaks Werke Vergleiche zur einst in Murnau angesiedelten Künstlergruppe des „Blauen Reiters“ auf. Doch Lesjak hat das Erbe von Wassily Kandinski, Franz Marc oder August Macke durch moderne Malmittel erweitert und erreicht so noch mehr Dynamik.



„Ich male gerne große Bilder“, berichtete Lesjak. Manchmal erreichen sie sogar eine Höhe von bis zu fünf Metern. Für derart voluminöse Exponate ist in den drei Geschossen des Kunstturms zwar kein Platz. Doch auch die nun in Wolfratshausen zu sehenden 39 Hinterglas-, Ölbilder und Papierarbeiten vermitteln abwechslungsreiche Farbwelten.

Öffnungszeiten Samstag von 12 bis 15 Uhr, Sonntag von 12 bis 18 Uhr oder Termine nach Vereinbarung unter Tel. 0174/2 74 74 71.

Angefangen von den rötlichen „floralen Struktur“ über grüne kristalline Formen bis hin zum schillernden Unterwassergarten – Lesjak lässt sich nicht in ein Schema pressen. „In der Kunst darf es keine Grenzen geben“, behauptete er selbstbewusst. Manchmal seien es auch Zufälle, die ihn inspirieren. „Aber das Entscheidende passiert in meinem Kopf“, verriet der Slowene. Nur für Acrylmalerei kann er sich nicht begeistern. „Das ist was für Kinder, ich male lieber auf Öl“, stellte Lesjak klar.

Dies gefällt auch Hamit Cordan. Der in Weidach lebende Künstler besuchte einst mit Lesjak die Akademie der Bildenden Künste in München und verfolgt seither begeistert dessen Entwicklung. So stellte der Slowene bereits in Berlin, Kairo und Den Haag aus. „Es ist eine Bereicherung für Wolfratshausen, dass du hier bist“, gratulierte Cordan seinem ehemaligen Weggefährten.