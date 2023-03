Wolfratshausen: Mann kommt mit über zwei Promille zum Bewerbungsgespräch

Von: Franca Winkler

Teilen

In Wolfratshausen erschien ein 51-Jähriger volltrunken zum Bewerbungsgespräch. © panthermedia/belchonock

Wolfratshausen – Volltrunken erscheint ein 51-Jähriger in Wolfratshausen zum Bewerbungsgespräch. Der Arbeitgeber rief daraufhin die Polizei.

Ein irritierter Arbeitgeber aus Wolfratshausen informierte am gestrigen Mittwochmittag (15. März) die Polizei Wolfratshausen, er habe soeben einen Mann der Firma verwiesen. Der 51-jährige Münchner war betrunken zum Bewerbungsgespräch erschienen. Nun habe der Betrunkene ein Auto am Hans-Urmiller-Ring bestiegen und drohe wegzufahren.

Die eingesetzte Streife traf den Münchner am Fahrersitz seines VWs mit Münchner Zulassung. Die Beamten fragten ihn, ob er bereits in diesem Zustand zum Gespräch gefahren sein, was er verneinte. Allerdings wurde der 51-Jährige der Lüge überführt, denn eine am Ort befindliche Kamera zeigte gegenteiliges. Er ist der Fahrer. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, berichten die Wolfratshauser Beamten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwartet nun nicht nur ein Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, er erhielt auch ein Hausverbot vom Firmenleiter.