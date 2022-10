AELF bietet Motorsägenkurse und Fortbildungen speziell für Waldbesitzerinnen aus dem Landkreis an

Von: Daniel Wegscheider

Teilen

Landkreis – Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen und die Waldbesitzervereinigungen Holzkirchen sowie Wolfratshausen bieten Schulungungen speziell für Waldbesitzerinnen an.

„Oooobacht!“ schallt es laut hörbar durch den Wald. Wo Bäume gefällt werden, gehört der Ruf zur wichtigsten Vorsichtsmaßnahme, um Unfälle zu vermeiden. Dass es sich um eine Frauenstimme handelt, die zu hören ist – bislang eher selten. Sieben Waldbesitzerinnen haben sich vor Kurzem zum zweitägigen „Grundkurs sichere Waldarbeit“ in Holzkirchen zusammengefunden, den Revierleiterin Elisabeth Necker vom Forstrevier Kochel organisiert hatte.

Angeleitet wurden sie dabei von Forstwirtschaftsmeister Thomas Hobmeier: „Ich bin von dem Interesse der Waldbesitzerinnen begeistert und mir sind die absoluten Neulinge als Kursteilnehmer am liebsten, denn sie hören ganz besonders aufmerksam zu.“ Das sei wichtig, „denn die Waldarbeit ist auch heutzutage noch sehr gefährlich“.

Hobmeier betont, dass jahrelanges Arbeiten ohne korrekte Anleitung oft dazu führen kann, dass sich falsche Techniken verfestigten. Inhalt des Kurses sind daher Informationen zu Arbeitsschutz und Unfallverhütung, die Wartung und Pflege der Motorsäge, das korrekte Schärfen der Kette und natürlich die praktischen Arbeiten beim Fällen, Entasten und Ablängen von Bäumen.

Dass Frauen sich vermehrt für ihren Waldbesitz interessieren, einsetzen und dabei auch selbst Hand anlegen wollen, freut Försterin Lisa Necker: „Bei Fortbildungsveranstaltungen zu geplanten Wegebauprojekten fällt auf, dass Waldbesitzerinnen regelmäßig fehlen.“ Obwohl sie oft Eigentümerinnen von beteiligten Flurstücken seien. „Zu den Vor-Ort-Terminen kommen aber doch meist männliche Vertreter.“

Das AELF bietet bereits seit 2013 fortlaufend Fortbildungsangebote für Waldbesitzerinnen an. Somit werde den Frauen der Einstieg in das noch überwiegend von Männern dominierte Thema „Wald“ erleichtert. „Das Fortbildungsangebot für Waldbesitzerinnen wird sehr gut angenommen“, berichtet Necker.

Nächster Waldarbeiterinnen-Kurs

Der nächste Termin für Waldbesitzerinnen ist am Freitag, 4. November, von 10 bis 15 Uhr auf dem Hof Ingold in Straßlach Dingharting (Beigarten 1). Nach dem Mittagessen (Unkostenbeitrag: 15 Euro) gibt es einen Waldbegang, bei dem es um verschiedene Baumarten geht. Anmeldung bis 2. November per E-Mail an elisabeth.necker@aelf-hk.bayern.de. Weitere Infos bei Elisabeth Necker unter Tel: 0162-210 5027.