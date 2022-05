Wolfratshausen: Museum und Tourist-Info sollen im November am Untermarkt eröffnen

Von: Peter Herrmann

Erklärten das Museumskonzept: Museumsleiterin Annekatrin Schulz und Rathausmitarbeiter Martin Melf. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Am Tag der Städtebauförderung hatten Bürger die Gelegenheit, die Fortschritte der Baustelle am Untermarkt 10 zu besichtigen. Am 4. November sollen dort das neue Museum und die Tourist-Info eröffnet werden.

Bei den Führungen erklärten Bürgermeister Klaus Heilinglechner, Stadtmanager Dr. Stefan Werner, StäWo-Chef Robert Alischer, Baubetreuer Sven Weidlich, Rathausgeschäftsführerin Kirsten Vogler, Museumsleiterin Annekatrin Schulz sowie die Rathausmitarbeiter Sabine Trinkl und Martin Melf das Museumskonzept und die Baukosten.



Zentrale Elemente der 400 Quadratmeter großen Ausstellungsräume im Obergeschoß sind ein Zeitstrahl, der alle wichtigen Ereignisse der Wolfratshauser Geschichte veranschaulicht, sowie eine Darstellung der Loisach.

Um sie herum laden offen gestaltete Räume mit interaktiven Stationen, Bildern, Texten und Exponaten zum Verweilen ein. Dazu gehören beispielsweise der Alltag der Vereine und Brauchtumsgruppen, die Entwicklung der Gewerbebetriebe, eine Sammlung des Wolfratshauser Malers Felix Bockhorni, die Geschichte der Flößerei und die Erlebnisse von prominenten Zeitzeugen wie beispielsweise dem Lyriker Rainer Maria Rilke, der 1897 mit Lou-Andreas Salomé einen Liebessommer am Fuße des Bergwaldes verbrachte.

Am Ende des Zeitstrahls soll eine interaktive Stadtwerkstatt eingerichtet werden, in der Besucher das Museum mitgestalten können. Weitere Attraktionen sind der historische Geiger-Kolonialwarenladen sowie diverse Flößerei-Utensilien. Selbstverständlich gibt es auch Exponate zum Schutzheiligen Nantovinus, dem ein Schrein gewidmet ist.



Im Untergeschoss entsteht die Tourist-Info mit einer Ticket-Vorverkaufsstelle und ein Ladenlokal, in dem Kaffee und kleine Snacks angeboten werden. Die Gesamtkosten für den kernsanierten Umbau belaufen sich auf 4,5 Millionen Euro. Die Regierung von Oberbayern fördert das Projekt voraussichtlich mit 1,7 Millionen Euro.

Videos zu Bauarbeiten Die Sanierung und der Umbau des Museums in Wolfratshausen ist ein Großprojekt. Zwei Jahre wird die Bauzeit betragen, bis das Gebäude im Herbst 2022 mit seinen Einrichtungen eröffnet werden kann. Bis es soweit ist, werden Baufortschritte in regelmäßigen Abständen von Mitarbeitern mit der Kamera begleitet. Auf www.museum.wolfratshausen.de sind entsprechende Bilder und Videos zu finden.

Weitere 300.000 Euro kommen vom Staatsministerium für Wirtschaft, vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, vom Bezirk Oberbayern, von der Kreisheimatpflege sowie von der Bayerischen Landesstiftung, Landesstelle für nichtstaatliche Museen. Peter Herrmann