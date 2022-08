Die Ausgezeichneten Lehrer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Wolfratshausen: Rotary Club ehrt beste Lehrer - Sebastian König gewinnt Preis

Die vom Rotary Club nominierten Lehrer: (hinten v.l.) Benedikt Jilek, Isabelle Köhler, Sebastian König, Angret Pauli, Florian Geißler, Franziska Steinhart, (v.v.l.) Stefanie Schalch und Sylvia Geiger. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Rotary Club Wolfratshausen-Isartal zeichnet Lehrerpersönlichkeit von Schulen aus dem Landkreis aus. In diesem Jahr fiel die Wahl der Jury auf Sebastian König.

Der vielseitige Sportlehrer des Reichers­beurer Max-Rill-Gymnasiums nahm jüngst die Auszeichnung im Krämmel-Forum entgegen.

„Wir wollen ein Zeichen gegen die in der Öffentlichkeit dargestellte Kritik an Lehrern setzen“, erklärte Projektleiter Christoph Irmer. Bei der vom Rotary Club initiierten Aktion „Summa cum laude“ waren Elternbeiräte aufgerufen, Kandidaten vorzuschlagen.

Rotary Club-Preisgelt wird für die Bildung an Schulen verwendet

Das Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro muss zur Förderung der Bildung an der Schule des Preisträgers eingesetzt werden. Gemeinsam mit Martin Füger hatte Irmer auch ein Wolfratshauser Musikschulensemble für die Feierstunde im Krämmel-Forum eingeladen.



Rotary-Club-Präsident Josef Orthuber erklärte zunächst die vielseitigen Aufgaben des 1905 in Chicago gegründeten internationalen Zusammenschlusses. Unter dem Motto „Selbstloses Dienen“ unterstützt der Wolfratshauser Ortsverein zum Beispiel ein Bildungsprojekt in Kenia, das Nomadenkindern zu einem geregelten Schulzugang verhelfen soll.

Hinzu kommen die Förderung des Schülerhilfevereins „Arbeit für Jugend“ sowie vielfältiges Engagement für den Frieden, Gesundheitsprojekte und Umweltschutz. Bei der Lehrerauszeichnung hatten die Juroren Dr. Elisabeth Kurzweil, Andreas Vogelmeier, Volker Wurnig und Professor Dr. Max Högl die Qual der Wahl. „Alle Nominierten sind Sieger“, befand Högl. Schließlich gehe es nicht um einen Wettbewerb, sondern um eine generelle Wertschätzung für besonders engagierte Pädagogen.

Die Ausgezeichneten Lehrer im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Blumensträuße und Urkunden erhielten Angret Pauli (Grundschule Münsing), Sylvia Geiger (Mädchenrealschule St. Immaculata Schlehdorf), Benedikt Jilek (Gymnasium Geretsried), Stefanie Schalch (Mittelschule Geretsried), Isabelle Köhler (Jahn-Grundschule Bad Tölz), Kathrin Obermüller (Grundschule Gaißach), Franziska Steinhart (Karl-Lederer-Grundschule Geretsried), Florian Geißler (Realschule Geretsried) und Sebastian König (Max-Rill-Gymnasium Reichersbeuern).

Letzterer wurde schließlich zum besten Lehrer gekürt. „Damit habe ich nicht gerechnet“, gestand der 39-Jährige.

„Summa cum laude“ für Sebastian König

Die Jury würdigte vor allem seine Verdienste in der Integration von Schülern mit Asperger-Syndrom und psychischen Beeinträchtigungen. „Ich habe mit Diagnosen meine Probleme und will lieber erstmal selbst die Persönlichkeit des Schülers kennenlernen “, erklärte König. Deshalb bindet er auch die Eltern in Inklusionskonzepte ein.

Am Ende des Festakts überreichte der Rotary Club dem diesjährigen „Summa cum laude“-Preisträger ein Bild, das der Münsinger Künstler Iring t. N. de Brauw gemalt hatte. Peter Herrmann