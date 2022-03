Wolfratshausen: Seniorenvertretung will alte Menschen aus der Isolation holen

Von: Peter Herrmann

Leiten die Seniorenvertretung: Sibylle Gruber (l.) und Stadträtin Ulrike Krischke (r.). © Herrmann

Wolfratshausen – Zum zweiten Mal luden die Seniorenreferentin des Stadtrats Ulrike Krischke und die Seniorenbeauftragte der Stadt Sibylle Gruber zu einem aktuellen Informationsaustausch der im vergangenen Jahr gegründeten Seniorenvertretung ein.

Dabei berieten die zwölf vom Stadtrat gewählten Mitglieder vor allem über öffentlichkeitswirksame Maßnahmen.

„Wie erreicht man Senioren am besten?“, fragte Eva-Maria Rühling in die Runde. Die Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger schlug vor, in dem vierteljährlichen erscheinenden städtischen Informationsheft „Wolfratshausen aktuell“ feste Rubriken zu seniorenrelevanten Themen zu veröffentlichen.

Hauptproblem: Vereinsamung

Dazu gehören etwa Informationen über Einkaufshilfen, Pflege- und Freizeitangebote. Die langjährige Seniorenreferentin Roswitha Beyer, die bis 2020 für die SPD im Stadtrat saß, wünscht sich zudem eine Warnung vor dubiosen Geldanlagen und anderen Betrugsmaschen.

Hauptproblem sei nach übereinstimmender Meinung der Seniorenvertretung die zunehmende Vereinsamung von älteren Menschen, die aus Scham keine Hilfsangebote annehmen wollen. „Durch die Datenschutzvorgaben ist es für uns schwer herauszufinden, wer in der Stadt wirklich bedürftig ist“, gab Rühling zu bedenken. Umso mehr seien Nachbarn und Mitmenschen aufgefordert, genau hinzuschauen.

„Hilfe kommt nur dann bei den Menschen an, wenn man sie aufsucht“, stellte der ehemalige AWO-Demenzzentrumleiter Dieter Käufer fest. Kontakt herstellen könnten gesellige Veranstaltungen wie das Senioren-Starkbierfest und die Senioren-Weihnachtsfeier, die jedoch zuletzt coronabedingt abgesagt werden mussten.

Neuauflage noch nicht absehbar

Das gilt auch für die sehr beliebte Seniorenmesse in der Loisachhalle. Wann eine Neuauflage stattfindet, kann Organisatorin Sibylle Gruber aufgrund der aufwändigen Vorbereitung und der nach wie vor unsicheren Corona-Entwicklung noch nicht absehen.

Roswitha Beyer schlug vor, dass Vertreter von Bürger für Bürger, der Kirche oder Vereinen bei städtischen Veranstaltungen aktiv auf ihre Angebote aufmerksam machen.

Diese niedrigschwellige PR-Offensive ließe sich laut VdK-Mitglieder Franz Stoll etwa bei der Weihnachtsfeier mit einem Stand im Foyer der Loisachhalle umsetzen. Weitere Infos sollen bei Hausärzten und Apotheken ausliegen. Weil der Druck von Flyern beziehungsweise die Gestaltung von Seiten im Magazin „Wolfratshausen aktuell“ nicht billig ist, sucht die Seniorenvertretung zudem nach Sponsoren.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wählten die Gremiumsmitglieder Eva-Maria Rühling zur Stellvertreterin von Sitzungsleiterin Krischke. Die nächste Zusammenkunft der Seniorenvertretung findet voraussichtlich am 29. Juni um 15 Uhr statt. Peter Herrmann