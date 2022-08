Zu Fuß nach Jesolo: Wolfratshauserinnen sammeln für Nachbarschaftshilfe

Wanderung für den guten Zweck: Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl am Morgen der fünften Etappe an der Gumpen Alm. © privat

Wolfratshausen – Zwei Wolfratshauser Wanderinnen sammeln für den guten Zweck. Dabei laufen sie rund 350 Kilometer an die italienische Adria.

Voller Vorfreude brachen Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl am 17. August vor der Geschäftsstelle vom Verein Bürger für Bürger (BfB) am Loisachufer zu einer zweiwöchigen Wandertour nach Jesolo an der italienischen Adria auf. Mit und auf ihrer Tour wollen die beiden Frauen aus Wolfratshausen Spenden für die Nachbarschaftshilfe sammeln.

Bei unzähligen Wanderungen sei die Idee entstanden, einmal bis ans Meer zu wandern, erläutern beide. Aus dieser Idee reifte ein konkreter Plan. Als Vereinsvorsitzende Eva-Maria Rühling davon erfuhr, sei klar gewesen, die Wanderung für den Verein zu nutzen.



Ein Kleinbus brachten die beiden Frauen zunächst nach Innsbruck. Von dort wollen die beiden Frauen rund 350 Kilometer nach Jesolo an die italienische Adria wandern.

„Auf den 14 Etappen wollen wir Spenden für die Nachbarschaftshilfe sammeln und außerdem für die einzelnen Ressorts werben“, kündigte Bauer an. Dass sie dabei auch ein Heimspiel ihres Lieblingsfußballvereins TSV 1860 München versäumt, kann die leidenschaftliche Löwenanhängerin verschmerzen. „Ich bleibe auch während der Wanderung am Laufenden“, sagte sie schmunzelnd.



Ihre Mitwanderin Ina Großmann-Stangl, die sich ebenso wie Bauer für den Verein Bürger für Bürger engagiert, kennt sie seit 19 Jahren. Wer wissen will, was die beiden Wanderinnen jeden Tag erleben, kann sich online auf www.biwalkin.de jederzeit informieren.

Offen berichten beide von schwierigen Passagen wie schmalen Felsvorsprüngen, rutschigen Stellen oder der Begegnung mit einer Schlange. Auf der Webseite werden auch die insgesamt zehn Ressorts des Vereins beworben, wie zum Beispiel der Asylhelferkreis, Mutter-Kind-Treff oder Seniorenhilfe. Peter Herrmann/Franca Winkler

Interessierte können die Spendenwanderung zugunsten des Vereins auch weiterhin unterstützen. „Spenden sind auch pro gelaufene Kilometer oder pro Tag möglich“, erläutert Rühling. Kontodaten gibt es online auf www.bfb-wor.de (Verwendungszweck: „biwalkin“).