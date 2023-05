Wolfratshausen: Stadtmusik-Vorsitzender Tomsu wünscht sich mehr aktive Mitglieder

Kapelle sucht Verstärkung

Von Peter Herrmann schließen

Wolfratshausen - Seit 56 Jahren musiziert die Stadtkapelle Wolfratshausen auf vielen feierlichen Anlässen. Um den hohen Ansprüchen weiterhin gerecht zu werden, bedarf es jedoch Verstärkung.

Bei der Versammlung im Trachtenheim „D‘Loisachtaler“ am Hans-Urmiller-Ring schlug Vorsitzender Christian Tomsu Alarm. 23 aktive Frauen und Männer musizieren derzeit in der Stadtkapelle, zehn Teenager gehören der Jugendkapelle an. Überschaubare Zahlen, die Christian Tomsu beunruhigen: Ihm fehlen noch Trompeten-, Flügelhorn- und Flötenspieler.

„Obwohl wir qualitativ sehr gut sind, fehlt uns die komplette vordere Reihe“, bedauert Tomsu. Deshalb mussten für einige Veranstaltungen externe Aushilfsmusiker verpflichtet werden. Kurzfristige Abgänge von jungen Mitgliedern, die aufgrund ihrer Ausbildung oder ihres Studiums in eine andere Stadt ziehen, können derzeit nur schwer kompensiert werden. Zudem sei absehbar, dass einige ältere Mitglieder bald nicht mehr für Auftritte zur Verfügung stehen.

Tomsu wünscht sich deshalb eine intensivere Zusammenarbeit mit der Musikschule Wolfratshausen, um Talente für die Stadtkapelle zu begeistern. „Ihr seid kein Einzelfall: Auch andere Kapellen haben Nachwuchssorgen“, stellte Franz Haidu fest. Das Vorstandsmitglied des Musikbundes von Ober- und Niederbayern (MON) bemerkte, dass aufgrund des Blasmusik-Verbots während der Hochphase der Corona-Pandemie nicht mehr geprobt werden konnte und sich viele Musiker seither komplett zurückgezogen haben.



Trotz aller Personalnöte war die Stadtkapelle in den vergangenen Monaten für zahlreiche Auftritte gebucht. Tomsu erinnerte vor allem an das Starkbierfest, die Eröffnung des neuen Museums, Preisverleihungen und das Cäcilienkonzert in der Stadtkirche St. Andreas. „In Wolfratshausen darf es eigentlich keine Feierlichkeit ohne Stadtkapelle mehr geben“, wünscht sich der Vorsitzende für die Zukunft.

SPD-Stadtrat Manfred Menke, der zusammen mit Kulturreferent Sepp Schwarzenbach und CSU-Stadtrat Wolfgang Weichlein die Jahresversammlung besuchte, bedankte sich für den Einsatz der Stadtkapelle und bat kurz darauf sogar um einen Mitgliedsantrag. Die vakanten Positionen an Trompete oder Flügelhorn könne er aber nicht besetzen.

In den abschließenden Neuwahlen bestätigten die Mitglieder per Akklamation den bisherigen Vorsitzenden Christian Tomsu einstimmig in seinem Amt. Unterstützt wird er von seinem Sohn Birk Tomsu, der Peter Wagner als zweiten Vorsitzenden ersetzt. Die Kasse führt weiterhin Maria Siller. Christina Rieger übernimmt die Schriftführung. Zum Vorstand gehören zudem Zeugwartin Sabine Stöhr, Notenwart Heinz Siller, Jugendleiterin Malin Tomsu sowie die Beisitzer Johanna Stöhr und Hermann Gross.



Ehrungen durften Reiner Jorde (seit zehn Jahren Dirigent), Katharina Roßkopf (Verdienstnadel in Bronze) sowie Maria und Heinz Siller (25 Jahre aktiv in der Stadtkapelle) entgegennehmen. Josef Demmel konnte bei der Verleihung der silbernen Ehrennadel nicht anwesend sein.