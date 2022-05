Wolfratshausen: StäWo-Geschäftsführer Lothar Ortolf übergibt Amt an Robert Alischer

Von: Peter Herrmann

Bei Lothar Ortolf (2.v.r.) sowie seiner Ehefrau Carola bedankte sich Bürgermeister Klaus Heilinglechner (r.) und wünschte dem neuen StäWo-Geschäftsführer Robert Alischer viel Glück. © Herrmann

Wolfratshausen – Am 1. Januar 2005 übernahm er den Vorsitz der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (StäWo). Nun geht Lothar Ortolf in den Ruhestand.

Anlässlich einer Feierstunde im noch nicht ganz fertiggestellten Rathauscafé würdigte Bürgermeister Klaus Heilinglechner die Verdienste des scheidenden StäWo-Geschäftsführers.



„Wir haben gut miteinander harmoniert, das war immer ein vertrauensvolles Verhältnis“, bilanzierte Heilinglechner. Er verwies auf die zahlreichen Sanierungs- und Neubauprojekte der StäWo. So wuchs der Wohnungsbestand von 182 auf mittlerweile 357.



Insgesamt hat die StäWo während der Amtszeit von Lothar Ortolf 28 Millionen Euro in den sozialen Wohnungsbau investiert. Die Mieterlöse betrugen vor zehn Jahren rund 700.000 Euro und stiegen mittlerweile auf 2,6 Millionen Euro. Lothar Ortolf zeigte sich von Heilinglechners lobenden Worten berührt, berichtete aber auch von kontroversen Auseinandersetzungen. „Manchmal ist es ein bisschen eskaliert“, erinnerte sich Ortolf.

Meilensteine seiner Erfolgsbilanz waren seiner Ansicht nach, die 2007 erfolgte Übertragung vieler städtischer Grundstücke an die Wohnungsbaugesellschaft und die Bebauung der früheren Coop-Wiese in Waldram. Dort sind in den Jahren 2018 und 2019 insgesamt 52 barrierefreie Wohnungen für Mieter mit mittlerem und niedrigem Einkommen entstanden.

2020 erfolgte die Gründung einer Dienstleistungs-GmbH unter dem Dach der StäWo. Deren Hauptherausforderung ist die Generalsanierung der städtischen Immobilie am Untermarkt 10 und der Umbau des Rathauscafés. So tritt Robert Alischer zweifellos in große Fußstapfen. „Er ist der richtige Mann“, lobte Ortolf seinen Nachfolger. Peter Herrmann