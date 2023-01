Wolfratshausen: unbeaufsichtigte Kerzen lösen Wohnungsbrand aus

Von: Franca Winkler

Teilen

Brennende Kerzen verursachten in Wolfratshausen einen Wohnungsbrand. © berkay/panthermedia

Wolfratshausen - Am Sonntagabend brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Der dabei entstandene Schaden wird im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Sonntag, 8. Januar, um kurz nach 18 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung an der Berggasse in Wolfratshausen mitgeteilt.

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus konnte durch die örtlichen Feuerwehren rasch abgelöscht werden. Verletzt wurde nach Angaben des Polizeipräsidium Oberbayern Süd niemand. Die Wohnungsinhaberin habe sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Wohnung befunden.

Der entstandene Sach- beziehungsweise Gebäudeschaden wird von den Beamten im mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Die ersten Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden bereits vor Ort durch Beamte der Polizeiinspektion Wolfratshausen aufgenommen. Weitere Untersuchungen führt der Kriminaldauerdienst der Kripo Weilheim durch. Die Sachbearbeitung hat das zuständige Fachkommissariat für Branddelikte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernommen.

Laut den ersten Erkenntnissen aus den Untersuchungen vor Ort gehen die Ermittler davon aus, dass unbeaufsichtigt brennende Kerzen den Brand verursacht hatte. Aus diesem Grund wurde gegen die Wohnungsinhaberin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.