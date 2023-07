Wolfratshausen: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft – Kripo sucht Zeugen

Von: Daniel Wegscheider

Per Brecheisen machten sich Unbekannte in der Nacht auf Freitag an der Ladentür von Uhren und Schmuck Thanner in Wolfratshausen zu schaffen (Symbolbild) © Daniel Scharinger/IMAGO

Wolfratshausen - Zu einem versuchten Einbruch in ein Juweliergeschäft ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Wolfratshausen gekommen. Die Kripo Weilheim sucht Zeugen.

Brecheisen, die offensichtlich als Einbruchswerkzeuge genutzt werden sollten, bemerkte ein Mitteiler am frühen Freitagmorgen (21. Juli) an der Eingangstür des Juweliergeschäfts Uhren und Schmuck Thanner in Wolfratshausen. Die Polizei stellte Werkzeuge und andere Gegenstände beim Schmuckgeschäft im Sparkassengebäude an der Sauerlacher Straße als Beweismittel sicher.

„Dem oder den Tätern war es nicht gelungen, in die Geschäftsräume des Juweliers einzudringen und Beute zu machen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim. Die Untersuchungen in dem Fall werden von der Kripo Weilheim geführt.

Als Tatzeitraum gilt die Zeit nach Ladenschluss am Donnerstagabend (20. Juli) um 18.15 Uhr und Freitagmorgen (21. Juli) um 5.19 Uhr, als der Einbruchsversuch entdeckt wurde. Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten darauf hin, dass sich die Einbrecher gegen 3 Uhr morgens an der Tür zu schaffen machten.

Die Kripo prüft auch, ob der Einbruchsversuch mit einer ähnlich gelagerten Tat im Zusammenhang steht, die vor etwa zwei Wochen am 8. Juli in Geretsried geschah. Dort hatte ein bislang unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen ebenfalls gegen 3 Uhr die Scheibe der Ladentür eines Juweliergeschäfts am Geretsrieder Karl-Lederer-Platz eingeschlagen und machte wohl nicht unwesentliche Beute. Eine sofort eingeleitete Großfahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Zeugenaufruf Wer hat im Zusammenhang mit der Tat in der Nacht von Donnerstag (20. Juli) auf Freitag (21. Juli) im Umfeld des Juweliergeschäfts Uhren und Schmuck Thanner an der Sauerlacher Straße 5 in Wolfratshausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Indizien deuten darauf hin, dass die Tat gegen 3 Uhr morgens verübt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881-6400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.