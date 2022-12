Unesco würdigt Jahrhunderte altes, traditionelles Flößereihandwerk

Von: Franca Winkler

Das traditionelle Handwerk der Flößerei wurde nun zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. © Daniel Wegscheider

Landkreis – Die UN-Kulturorganisation Unesco erklärt die Flößerei zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit. Damit wird eine Tradition gewürdigt, die seit dem Mittelalter in Europa lebendig ist.



„Die Unesco hat soeben die Flößerei zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt.“ Dieser Satz der Unesco Kommission bei der Tagung in der marokkanischen Hauptstadt Rabat, dürfte für so einige Gänsehaut gesorgt haben. Der Fachausschuss, der sich aus 24 gewählten Vertragsstaaten zusammensetzt, entscheidet jährlich über die Aufnahme neuer Kulturformen in die Unesco-Listen. Heuer fiel die Entscheidung zugunsten der Flößer.



Deutschland, Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien hatten die Anerkennung für die Flößerei gemeinsam beantragt. Drei Jahre habe das umfangreiche internationale Vergabe-Verfahren gedauert, berichtet Gabriele Rüth, Vereinsvorsitzende der Flößerstraße. „Das ist eine große Motivation und eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit“, freut sich Rüth.



Auch Landrat Josef Niedermaier (FW) zeigt sich stolz: „Die Auszeichnung als Unesco-Weltkulturerbe ist etwas ganz Besonderes, würdigt sie doch diese Tradition auf höchste Weise. Die Flößer haben die Kultur und den Alltag in unserem Landkreis seit Jahrhunderten geprägt. Gerade in unserer heutigen Zeit, die von Umbrüchen und immer schnelleren Veränderungen gekennzeichnet ist, sind solch gewachsene Strukturen ein identitätsstiftender Anker, den es zu bewahren gilt.“

Anerkennung der traditionellen Arbeit

Seine Blütezeit hatte das Flößerei-Handwerk in Europa zwischen dem Mittelalter und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gibt die Unesco an. In ihr spiegele sich die Wirtschaftsgeschichte des Kontinents. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler Städte undenkbar gewesen. In Deutschland wurde zuletzt in den 1980er Jahren gewerblich geflößt, doch die Tradition lebt bis heute fort: bei den Passagierfahrten im Landkreis. Heute findet das alte Handwerk wieder zunehmend Verbreitung. Flößereichef Michael Angermeier bringt es auf den Punkt: „Die Auszeichnung ist ein Ritterschlag für uns!“



Internationale Unesco-Würdigung: Gefeiert wird mit den Vereinen aus allen Ländern am Flößertag Mitte Mai

Wolfratshausen trägt seit 2010 den Titel „internationale Flößerstadt und würdigt das Handwerk mit dem Flößerdenkmal. © Franca Winkler





Die Flößerei wird in die Unesco-Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen und wird damit international gewürdigt. Monika Heidl-Seitner vom Franz Seitner Flößereibetrieb in Wolfratshausen nutzt die Verleihung des Titels, um sich bei allen Beteiligten zu bedanken, „die in fast zehnjähriger mühevoller Arbeit diese hohe Auszeichnung möglich gemacht haben.“

Die Flößerei wurde bereits seit 2014 im bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands neben so prominenten Veranstaltungen wie der Landshuter Hochzeit, der Tölzer Leonhardi-Fahrt und dem Rheinischen Karneval gelistet, blickt Heidl-Seitner zurück. Sechs Jahre später wurden „speziell unsere Passagier-Floßfahrten auf Loisach und Isar im Bayerischen Landesverzeichnis des Immateriellen Kulturerbes eingetragen. Die jetzige Ernennung auf internationaler Ebene stellt nun den endgültigen Beweis für die Wertschätzung unseres Handwerks dar, welches auch von den Flößern unseres Landkreises seit Generationen in altbewährter Form weitergegeben wird“, berichtet sie stolz.



Mittlerweile stehe das Vergnügen im Fokus der Gäste. Die Tradition selbst, die althergebrachten Arbeiten und das handwerkliche Geschick, welche hinter jeder der Fahrten stecken, bleiben jedoch meistens im Hintergrund. „Umso mehr hoffen wir durch diese Ernennung, dass sich hier in einigen Bereichen die Sichtweise etwas ändert und auch die traditionelle Arbeit hinter dem Vergnügen unserer Gäste gesehen und anerkannt wird.“ So sieht es auch Michael Angermeier vom Unternehmen Isarfloß in Arzbach. Auch er hofft, dass die Kunden die Arbeit wertschätzen.



Josef Seitner von der gleichnamigen Firma ist glücklich über die Auszeichnung und erinnert sich: Er sei froh, dass sein Großvater in den 39er Jahren die Flößerei aufrechterhalten und das Floßrecht nicht verkauft hat, als Kraftwerke gebaut und das Geschäft wenig lukrativ wurde. Nach dem Krieg habe sein Vater tüchtig angepackt und in den „60ern kam der große Aufschwung für die Passagierfahrten“, erzählt Seitner. Das Geschäft lief so gut, dass die Familie die Landwirtschaft aufgegeben habe und sich rein auf die Floßfahrten konzentriert habe. Er hofft, dass die Gäste die Fahrt auf dem „Floß als Kulturerbe“ wertschätzen.



„Es ist auch ein Zeichen der besonderen Wertschätzung für die kulturelle Ausdrucksform der Floßfahrten in Bayern. Traditionelle Handwerkstechniken, Bräuche, darstellende Künste und Naturwissen zeigen die Vielfalt unseres Kulturerbes und sind wichtiger Bestandteil unserer Heimat“, betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker. „Allen Flößern in Bayern gratuliere ich herzlich zu dieser Ehrung – durch Ihr Engagement und Ihre Weitergabe von Wissen und Können an die nächste Generation bleibt diese Tradition auch für die Zukunft lebendig!“, ergänzt Füracker.



Flößerei in der UNESCO-Liste der siebte Eintrag Deutschlands

Die Flößerei ist die siebte Eintragung Deutschlands in die UNESCO-Liste. Die Bewerbung wurde von Deutschland gemeinsam mit Polen, Tschechien, Österreich, Lettland und Spanien erstellt. Die gemeinsame Bewerbung begeistert Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt: „Die Würdigung der Flößerei durch die UNESCO ist auch eine Auszeichnung der europäischen Zusammenarbeit.“ Die Zusammenarbeit der sechs Staaten zeige, „wie wichtig das Engagement der Zivilgesellschaft für den internationalen Dialog ist. Dieser Austausch über Grenzen hinweg war und ist die Basis für die kulturelle Entwicklung unseres Kontinents“, setzt Keul fort.



Martin Spreng, erster Vorsitzender der Deutschen Flößerei-Vereinigung zur Auszeichnung: „Es ist eine Würdigung der jahrzehntelangen Arbeit von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern in 27 Vereinen, die das alte Handwerk der Flößerei durch Floßbau und Floßfahrten lebendig erhalten. Das ist vor allem für junge Menschen interessant, die dadurch einen erlebbaren Zugang zur Geschichte und Bedeutung des Holztransportes und des Holzhandels erhalten, der Jahrhunderte lang das Leben der Menschen mitgeprägt hat.“

Auf die Frage, was diese Auszeichnung für die Flößerei bedeute, antwortete Gabriele Rüth, Vorsitzende des Vereins Flößerstraße, sie hoffe, dass der historische Wert dieses traditionsreiche Handwerk ins Bewusstsein der Gäste dringt, wenn sie das nächste Mal auf einem Floß Platz nehmen. Denn sie folgen mit der Fahrt „den Wegen, die Flößer früher mit ihren Waren zurücklegten.“ Groß gefeiert werden soll am Flößertag Mitte Mai, an dem alle Vereine aus allen Ländern teilnehmen, berichtet Rüth stolz.