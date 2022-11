Wolfratshausener Narren bereiten sich auf zahlreiche Bälle vor

Von: Peter Herrmann

Präsentierten sich in Feierlaune: Narreninsel-Präsident Franz Hübler (l.), der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner (2.v.l.), BDK-Präsident Peter Steinberger sowie die Garden und Prinzenpaare der Narreninsel. © Peter Herrmann

Geretsried – Mit der Spatzenrikscha fuhren die zwei Prinzenpaare zur Proklamation der Faschingsgesellschaft Narreninsel Wolfratshausen. Vor den Ratsstuben empfingen sie die bestens gelaunten Garden.

„Wir haben während der Corona-Zeit sogar noch Zuwachs bekommen“, freute sich Franz Hübler. Der Vorsitzende der Wolfratshauser Narreninsel stellte im Biergarten der Ratsstuben zunächst die vier Garden vor. Die „Island Dancers“, „Speedy’s“ „Dancing Fire‘s“ und „Crazy Housewifes“ fahren am zweiten Dezemberwochenende ins Trainingslager nach Bad Wurzach in Baden-Württemberg, um sich dort unter anderem aufden Krönungsball am 7. Januar vorzubereiten. Zudem veranstaltet die Narreninsel im Ratsstubensaal den Insulaner-Ball, Kinderfaschingsball und Kehraus (17., 19. und 21. Februar).

Das Regiment führen dann das Faschingsprinzenpaar Lisa Gösse und Maximilian Schweiger sowie das Kinderprinzenpaar Sarah Stier und Angelo Pedatella. Dort über Präsentierten sich in Feierlaune: Narreninsel-Präsident Franz Hübler (l.), der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner (2. v. l.), BDK-Präsident Peter Steinberger sowie die Garden und Prinzenpaare der Narreninsel reichte ihnen der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner zwei symbolische Rathausschlüssel – sein Geretsrieder Amtskollege Michael Müller war wegen eines Krankheitsfalls in der Familie verhindert. „Ich hab‘ dann mal Urlaub bis Aschermittwoch“, scherzte Heilinglechner. Anita Zwicknagl vom Geretsrieder Kulturamt wünschte den Garden und Prinzenpaaren eine verletzungsfreie Faschingssaison ohne coronabedingte Einschränkungen. „Wir haben Jahre hinter uns, die nicht so lustig waren“, blickte sie zurück.

Narreninsel: Prinzenpaare und Garden bereiten sich auf zahlreiche Bälle vor

Die beiden Ehrenpräsidenten der Narreninsel Franz Gehring und Richard Glas überreichten den Prinzenpaaren Geschenke und Wurstketten. „Wir freuen uns auf eine tolle unfallfreie Saison mit euch und unseren Garden“, erklärte Prinzessin Lisa Gösse. Die 20-jährige Geretsriederin arbeitet als Kauffrau für Büromanagement beider Firma Tyczka. Für die Narreninsel tanzt sie schon seit 2010. Dagegen schloss sich der neue Prinz Maximilian Schweiger erst in diesem Jahr der Faschingsgesellschaft an. Der 19-jährige Geltinger verdient sein Geld als Beschäftigter einer Wolfratshauser Tankstelle. Das Kinderprinzenpaar Angelo I. und Sarah I. besucht noch die Karl-Lederer-Grundschule. Ebenso wie die Neunjährige gibt auch der Zehnjährige Tanzen als wichtiges Hobby an.

Diese Leidenschaft können die beiden nun voll ausleben. Auf die Auftritte und viele Bälle freut sich Peter Steinberger vom Landesverband Oberbayern im Bund Deutscher Karneval (BDK). „Wir lassen’s krachen“, versprach der BDK-Präsident.