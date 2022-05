Wolfratshauser Bahnhof: Deutsche Bahn führt ab Juni Gebühren ein

Von: Franca Winkler

Teilen

Parken wird kostenpflichtig am Wolfratshauser Bahnhof (Symbolbild) © Elmar Gubisch / Panthermedia

Wolfratshausen – Die Deutsche Bahn BahnPark GmbH beabsichtigt ab Juni 2022 die entgeltpflichtige Bewirtschaftung mit Parkscheinautomaten am Bahnhof Wolfratshausen aufzunehmen. Zu deutsch: Für das Parken werden Gebühren fällig.

„Die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten ist mit Kosten verbunden. Neben den Grundstückskosten handelt es sich dabei zum Beispiel um Kosten der Verkehrssicherungspflicht und Reinigung“, erläutert eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage. Durch die Erhebung von Parkentgelten werden die Nutzer daran direkt beteiligt. Das sei fair. „Parkentgelte sollen auch nur dort eingeführt werden, wo das ÖPNV-Angebot Alternativen zur Nutzung des PKW bietet, um zum Bahnhof zu kommen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Einführung von Parkentgelten soll eine höhere Stellplatzverfügbarkeit an Bahnhöfen schaffen und sei so ein wichtiges Instrument, um mehr Kapazität für nachhaltige Mobilität zu schaffen.



Betreiber am Wolfratshauser Bahnhof werde die Contipark Parkgaragengesellschaft mbH. Die DB BahnPark ist Mieter der Parkplätze an der Sauerlacher Straße mit 40 Stellplätzen und Am Floßkanal/Bahnhofstraße mit 105 Stellplätzen. Zurzeit seien folgende Tarife (inklusive Mehrwertsteuer) vorgesehen: Parken für eine Stunde kostet 0,50 Euro, für einen Tag beträgt die Gebühr 1,60 Euro, für eine Woche 8 Euro und für einen Monat 18 Euro. Wer Interesse an einem Dauerparkvertrag hat, kann diesen mit dem Betreiber online auf www.mein-contipark.de abschließen.