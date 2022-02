Wolfratshauser Krankenhaus: Dr. Schmidbauer ist neuer ärztlicher Leiter

Von: Franca Winkler

Teilen

Leitungswechsel in der Kreisklinik Wolfratshausen © Wegscheider

Wolfratshausen – Wie die Geschäftsführung der Kreisklinik Wolfratshausen mitteilte, ist Allgemein- und Viszeralchirurg Dr. Stefan Schmidbauer nun neuer ärztlicher Leiter des Krankenhauses. Schmidbauer folgt damit auf Dr. Josef Orthuber.

Keine neue Aufgabe für den 59-Jährigen, denn er hatte diese Funktion schon einmal für neun Jahre inne: „Aber durch die Corona-Pandemie stehen wir alle vor Herausforderungen, wie wir sie so noch nie kannten“, erklärt Schmidbauer. Etwa 300 Corona-Patienten waren mittlerweile in der Klinik, 80 davon auf der Intensivstation mit schwersten Verläufen. „Ich freue mich wirklich sehr auf die Zeit nach der Pandemie.“



Neuer ärztlicher Leiter der Wolfratshauser Kreisklinik: Dr. Stefan Schmidbauer folgt auf Orthuber © Kreisklinik Wolfratshausen

Corona habe alle belastet und tue es noch. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisklinik sind erschöpft und genau wie die Bevölkerung auch, sehnen wir uns alle danach, dass unser Klinikum wieder im Normalbetrieb laufen kann“, sagte der neue Leiter.



Schmidbauer möchte nach eigener Aussage die Arbeit der Kreisklinik noch stärker mit den Ärzten vernetzen, die im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen ihre Praxen haben. Als Beispiele nennt er die Gastroenterologie und die Bauchchirurgie mit dem zertifizierten Bauchzentrum. Innerhalb der Klinik sollen Schmidbauer zufolge, die Bereiche Endoprothetik, Gastroenterologie/Bauchchirurgie und Lungenheilkunde ausgebaut werden: „Da wollen wir unser Angebot erweitern, denn leider gibt es immer mehr Lungenerkrankungen. Und da spreche ich nicht nur von Long Covid, sondern in erster Linie von Tumoren, chronischen Entzündungen und Funktionsstörungen.“ Auch gebe es eine Zunahme an Gelenkserkrankungen, die im Klinikum mit modernster Technik und Fachkompetenz behandelt werden sollen. Der neue ärztliche Leiter freut sich besonders über die hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Kreisklinik Wolfratshausen – „wir sind ein Team zum Wohl der Patienten“.