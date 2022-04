Wolfratshauser Kulturausschuss befürwortet Neuauflage des Flussfestivals

Das kostenlose Sonntagsfrühschoppenkonzert mit der Münsinger Band Tromposaund war mit 298 Zuhörern die bestbesuchte Veranstaltung des Flussfestivals 2021. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Trotz strenger Corona-Auflagen, konnten kürzlich im Ausschuss zufriedenstellende Zahlen präsentiert werden.

Obwohl beim letztjährigen Flussfestival an der alten Floßlände aufgrund von Corona-Auflagen deutlich weniger Besucher zugelassen waren und zwei Veranstaltungen wegen Hochwasser verlegt werden mussten, konnte Kulturmanagerin Marlene Schretzenmaier im jüngsten Kulturausschuss erfreuliche Zahlen präsentieren.

„Das Flussfestival 2021 kann man definitiv als Erfolg für die Stadt Wolfratshausen verbuchen“, schickte sie voraus. Die Gesamtausgaben beliefen sich auf rund 242.000 Euro. 2019 waren es noch fast 355.000 Euro. Die Einsparungen erklären sich vor allem durch den Verzicht auf das Opera Tent, das durch ein einfacheres Zelt mit aufsteigendem Boden ersetzt wurde.

Um die Abstandsregeln zu erfüllen, standen dort deshalb nur 208 statt der früher üblichen 500 Plätze zur Verfügung. „Das Zelt war eine gute Lösung, weil wir bei Regen die Seitenwände schließen konnten“, bemerkte Schretzenmaier. Das Hochwasser in der Loisach führte dennoch dazu, dass das Konzert von Laith Al-Deen und die Musical-Show von Dominik Halamek in die Loisachhalle beziehungsweise in den benachbarten Hof der Hammerschmiedschule verlegt werden mussten. Insgesamt verzeichnete die Stadt bei den 17 Veranstaltungen 3.105 Besucher, 2019 waren es 7.047.

Dass das Defizit mit rund 98.000 Euro weitaus niedriger als vor drei Jahren (142.000 Euro) ausfiel, lag vor allen an höheren Sponsoreneinnahmen (75.000 Euro) und Einsparungen bei den Personal- und Marketingkosten. „Ohne mein Team aus Dienstleistern, ehrenamtlichen Helfern, Kollegen und Sponsoren könnte ich nicht hier stehen und behaupten, dass das Flussfestival für die Stadt Wolfratshausen ein enormes Aushängeschild ist“, bedankte sich Schretzenmaier.

Die Mitglieder des Kulturausschusses, den dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne) in Vertretung von Klaus Heilinglechner leitete, zollten ihr nach der Präsentation Respekt. „Sie können mehr als Stolz auf das Erreichte sein“, lobte Manfred Menke (SPD). Renate Tilke (CSU) bezeichnete das Flussfestival als „absolutes Highlight für Wolfratshausen“.



Peter Lobenstein (Grüne) regte lediglich an, auf dem Veranstaltungsgelände einen frei zugänglichen Markt mit Kunsthandwerk- und Gastronomiebuden nach dem Vorbild des Geretsrieder Kulturherbstes aufzustellen.



Jugendreferentin Jennifer Layton (Grüne) wünschte sich eine Jugendveranstaltung mit moderaten Eintrittspreisen. Der Kulturausschuss gab schließlich einstimmig den Auftrag für die Planung der Wiederauflage des Flussfestivals und die Einstellung der dafür nötigen Haushaltsmittel. „Ich feile schon jetzt wieder an einer ganzen Palette von Möglichkeiten für 2023“, versicherte Schretzenmaier. Peter Herrmann