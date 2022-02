Wolfratshauser Kulturausschuss gewährt Fördermittel über 99.800 Euro

Von: Peter Herrmann

Die Projekte der Klecks-Schule der Phantasie werden von der Stadt mit 12.000 Euro gefördert. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Mit zahlreichen Zuschussanträgen von Vereinen und Institutionen hatte sich der Ausschuss für Kultur, Jugend, Sport und Soziales in seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen.

Dabei gab es im Vergleich zu den Vorjahren einige Kürzungen. Trotz angekündigter Sparmaßnahmen genehmigten die Stadträte ohne Debatte einstimmig insgesamt acht Anträge.

„Es wurde fraktionsübergreifend darauf geachtet, dass das, was unsere Stadt lebenswert macht, nämlich das soziale Leben und das Vereinsleben so wenig wie möglich unter der Haushaltssituation leiden soll“, betonte SPD-Fraktionssprecher Fritz Meixner.

So darf sich die Volkshochschule über einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro freuen. Die Klecks-Schule der Phantasie erhält 12.000 Euro. Weitere Zuschüsse gehen an die Stadtkapelle Wolfratshausen (8.800 Euro), die Bürger fürs Badehaus Waldram-Föhrenwald (5.000 Euro) und das Katholische Kreisbildungswerk (1.000 Euro).

Noch nicht fixierte Vereinbarung

Auf Antrag von Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) zurückgestellt wurde die Bewilligung einer Fördersumme in Höhe von 72.000 Euro für die Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger.

Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne), die die Sitzung in Vertretung von Klaus Heilinglechner leitete, verwies auf eine noch nicht fixierte Vereinbarung. „Der Verein übernimmt einen Teil der Seniorenarbeit für die Stadt und soll dafür Unterstützung erhalten“, erklärte sie.

Dass alle weiteren Anträge so zügig bewilligt wurde, lag an den vorhergehenden Gesprächen mit den Vereinen. CSU-Stadtrat Sepp Schwarzenbach lobte in diesem Zusammenhang den Historischen Verein Wolfratshausen, der seinen Zuschussantrag von 15.000 auf 5.000 Euro reduziert hatte.



Kürzungen gab es zudem bei den Freunden des Konzertvereins Isartal, die statt 13.200 „nur“ 8.000 Euro erhalten. 10.000 statt der beantragen 18.000 Euro erhielt die Musikwerkstatt Jugend für die Veranstaltung von insgesamt vier Konzerten in der Loisachhalle.

