Wolfratshasuen: Mehrheit des Kulturausschusses wünscht sich bewährte Flussfestival-Technik

Das Opera Tent wurde 2019 letztmals aufgebaut. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Der Termin steht fest: Vom 7. bis 23. Juli 2023 soll die Neuauflage des Flussfestivals stattfinden. In der Sitzung des Kulturausschusses stand nur noch der Veranstaltungsaufbau zur Debatte.



Vor einem Jahr mussten die Auftritte von Lokalmatador Dominik Halamek und Popstar Laith Al-Deen wegen Hochwassers an andere Orte verlegt werden. „Eine erneute Genehmigung der Wasserbühne durch das Wasserwirtschaftsamt ist ungewiss“, befürchtet Rathausmitarbeiter Andreas Kutter. Demnach ergeben sich nun zwei Optionen: Da die gesponserten Pontons – schwimmende Hohlkörper – nach dem Hochwasser nicht mehr nutzbar sind, muss eine neue Bühne auf der Loisach aufgebaut werden. Kostenpunkt: rund 22.000 Euro.



Als Alternative bietet sich eine um 90 Grad drehbare Trailerbühne an, die für etwa 12.000 bis 15.000 Euro zu haben wäre. Der Standort verschiebt sich dann in Richtung Flößerstatue. „Allerdings werden die Besucher dann nicht direkt auf das Wasser schauen“, bedauerte Annette Heinloth (Grüne). Die Dritte Bürgermeisterin leitete den Kulturausschuss in Vertretung von Bürgermeister Klaus Heilinglechner. Damit die Flussfestival-Besucher bei Regen nicht nass werden, wäre wie schon im Vorjahr die Anmietung eines seitlich geöffneten Festzelts denkbar.

Wolfratshauser Kulturausschuss bevorzugt Rückkehr zum Opera Tent: Es bietet Platz für 435 Zuschauer

Die Mehrheit des Kulturausschusses plädierte jedoch für eine Rückkehr zum Opera Tent, das in der Vor-Corona-Zeit 435 Sitzplätze bot. „Das Besondere am Flussfestival sind der Fluss und die Bühne“, erklärte Peter Lobenstein (Grüne). Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste) sieht das genauso. „Es muss am oder im Wasser sein, sonst können wir und das Flussfestival schenken“, betonte er.



Ulrike Krischke (Bürgervereinigung) befürchtet, dass Alternativ­lösungen wie eine Trailerbühne oder eine innovative Überdachung der Zuschauertribüne mit Segeln die „Strahlkraft“ des Festivals mindern. Einzig Kulturreferent Sepp Schwarzenbach und Renate Tilke (beide CSU) stimmten mit Blick auf den Hochwasserschutz gegen die schwimmende Bühne und das Opera Tent.



Falls das Wasserwirtschaftsamt die Bühnenkonstruktion auf der Loisach nicht genehmigt, sind laut Beschluss des Kulturausschusses „Alternativen zu entwickeln“. Der Vorverkauf für die Veranstaltungen des Flussfestivals soll noch in diesem Jahr beginnen. Peter Herrmann