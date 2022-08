Wolfratshauser Liste übergibt 2.650 Unterschriften an Bürgermeister - Marienbrunnen soll bleiben

Richard Kugler (l.), Manfred Fleischer (2.v.l.) und Hermann Paetzmann (r.) übergaben den Unterschriftenordner an Bürgermeister Klaus Heilinglechner. © Peter Herrmann

Wolfratshausen – Der Verbleib von Marienbrunnen, Mariensäule und Platanen am bisherigen Standort ist das Ziel einer Unterschriftenaktion, die die Wolfratshauser Liste im Juni initiierte.

Den Antrag für das Bürgerbegehren „Schutz der historischen Altstadt“ befürworteten bisher 2.650 Wolfratshauser, deren Unterschriften vor Kurzem Bürgermeister Klaus Heilinglechner entgegennahm.

„Wir bitten den Bürgermeister, in der nächsten Stadtratssitzung klären zu lassen, ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen für das Bürgerbegehren gegeben sind“, erklärte Manfred Fleischer vor der Übergabe.

Nötig war dafür zunächst der Nachweis von 9 Prozent der Unterschriften der rund 14.000 wahlberechtigten Wolfratshauser, das heißt etwa 1.350. Diese Hürde wurde mit 2.650 gesammelten Unterschriften deutlich übersprungen.



Nun kommt das Thema im Stadtrat erneut auf die Tagesordnung. Erklärt das Gremium das Bürgerbegehren für zulässig und schließt sich dem Ansinnen an, könnte die Durchführung eines Bürgerentscheids sogar entfallen – wenn nämlich der im April gefällte 15:5-Mehrheitsbeschluss für die Versetzung des Brunnens aufgehoben wird.



Die Initiatoren des Bürgerbegehrens befürchten, dass das Ensemble bei den Baumaßnahmen erheblich beschädigt werden kann. Zudem kritisierten sie die hohen Kosten, die voraussichtlich bei 200.000 Euro liegen. Befürworter der Brunnenversetzung erhoffen sich eine Aufweitung des Marienplatzes und mehr Platz für Veranstaltungen.

Bürgermeister Klaus Heilinglechner muss nun die Unterschriften prüfen. Obwohl das Quorum erreicht wurde, liegen weitere Unterschriftenlisten noch in der Gaststätte Löwenbräu, Edeka Heininger in Waldram, Schuhmoden Meiller sowie in der Isar- und Marienapotheke aus. Peter Herrmann