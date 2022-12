Isar-Loisach-Realschule beteiligt sich an Hilfsaktion für Bedürftige

Von: Daniel Wegscheider

Schüler der Isar-Loisach-Realschule helfen beim Verladen der Päckchen. © Cornelia Peinecke

Wolfratshausen – „Jedes Päckchen ein Zeichen der Hoffnung“ – so lautete auch dieses Jahr das Motto der Johanniter in der Vorweihnachtszeit.

Bereits in den vergangen beiden Jahren hat sich die Isar-Loisach-Realschule an der Aktion „Johanniter-Weihnachtstrucker“ beteiligt. Der „Johanniter-Weihnachtstrucker“ ist eine vor allem ehrenamtlich getragene Aktion der Johanniter-Unfall-Hilfe. Sie steht vornehmlich für das Miteinander, für Hilfe und Hoffnung, wenn Menschen in Not sind.



Den Menschen fehlt es bereits am Notwendigsten - auch bei den Deutschen

So heißt es in einem Online-Blog über die Aktion: „Die schönste Zeit im Jahr ist für hilfsbedürftige Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung in Osteuropa allerdings auch die schwerste Zeit.“ Es fehle am Notwendigsten. Gerade die Grundversorgung bedürftiger Menschen in Albanien, Bosnien, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine sei über die Wintermonate ohne fremde Hilfe nicht gesichert, so die Johanniter: „Doch auch vor unserer eigenen Haustür geraten Mitmenschen unverschuldet in Not, weshalb auch dieses Jahr in Deutschland Pakete verteilt werden.“



29 dieser Päckchen stammen von Schülern der Isar-Loisach-Realschule Wolfratshausen. Im Rahmen des Unterrichts beteiligten sich alle Klassen mit ihren Lehrkräften an der sozialen Aktion. Nach einer vorgegebenen Packliste wurden Kartons mit Reis, Nudeln, Zahncreme, Farbstiften, Malblöcken und Duschmitteln gepackt. „Es war wichtig darauf zu achten, dass der Inhalt der Hilfspakete in etwa gleichwertig ist, damit es vor Ort gerecht zugeteilt werden kann. Eine liebevolle Dekoration der Kartons gab die persönliche Note“, erklärt Realschullehrer Lukas Strauß.

Kurz vor Heilig Abend fuhr dann ein Team der „Johanniter-Weihnachtstrucker“ mit einem Transporter im Schulhof vor. Und noch einmal legten die Schüler beim Packen tatkräftig Hand an. „Sie freuten sich, mit dieser Aktion den betroffenen Menschen ein Zeichen zu geben, dass sie nicht vergessen sind“, berichtet Strauß weiter.