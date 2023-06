Netzwerken und Informieren - das war der Wolfratshauser Schule ein Anliegen

„Schultransformation Konkret“: Isar-Loisach-Realschule mit Messestand aktiv

Von: Michaela Schubert

Schulentwicklungstag in Rosenheim: Das Repräsentanten-Team der Isar-Loisach-Realschule (v.l.) Andrea Wehn (erweiterte Schulleitung) Carolin Lilienthal (Schulleiterin) und Stefan Wandinger (Stellvertretender Schulleiter). © Isar-Loisach-Realschule

Wolfratshausen - Als auserwählte Schule stellte die Isar-Loisach-Realschule aus Wolfratshausen kürzlich am Tag der Schulentwicklung in Rosenheim ihr Schulkonzept vor.

Mit einem Messestand stellte die Isar-Loisach Realschule aus Wolfratshausen ihr Schullogo, den Leitgedanken der Schule und ihrem Modus 21 Maßnahmen beim Schulentwicklungstag in Rosenheim vor und informierte die Besucher über die Schulphilosophie.

Im Zeitalter von Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind Schulen angehalten, ihre Schüler auf den gesellschaftlichen Wandel gut vorzubereiten. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, trafen sich jüngst beim Schulentwicklungstag in Rosenheim rund 130 Vertreter von Realschulen aus dem Gebiet Oberbayern-Ost unter dem Motto: „Schultransformation - Konkret“.

Wie es dazu kam: Im Vorfeld waren die im Aufsichtsbezirk Oberbayern-Ost insgesamt vorhandenen 32 staatlichen, zwei kommunalen und zwölf Realschulen, die in kirchlicher oder privater Trägerschaft stehen, aufgerufen, ihre jeweiligen Schulentwicklungskonzepte und –programme vorzustellen. „25 Realschulen seien dann auserwählt worden, im Rahmen der Veranstaltung mittels eines eigenen Messestandes ihr Schulentwicklungsprogramm vorzustellen“, berichtete Stefan Wandinger, stellvertretender Schulleiter der Isar-Loisachtal-Realschule.



Mittels Messestand präsentierte die Wolfratshauser-Schulleitung dann ihr Haus. „Mit unserem Schullogo, unseren gelebten Leitgedanken im jeweiligen Schuljahr und dadurch, dass wir unsere umgesetzten Modus-Maßnahmen im Speziellen vorstellten, informierten wir die Gäste“, so Wandinger weiter.



Netzwerken und Informieren - das war der Wolfratshauser Schule ein Anliegen

So wurde in Vorträgen und gemeinsamen Gesprächen mit dem Wolfratshauser Schulleiterteam und interessierten Besuchern unter anderem die Entwicklung und Entstehung des Schullogos erklärt: „Von der rechtlichen Vorgehensweise über den kreativen Gestaltungsprozess bis hin zur Umsetzung im Schulalltag, haben wir zahlreichen Interessierten am Ausstellungsstand das Anliegen der gesamten Schulfamilie nahegebracht“, sagte Wandinger.

Traditionelle Werte haben hohen Stellenwert

Speziell den Heimatbezug und das geografische Alleinstellungsmerkmal der Stadt Wolfratshausen, nämlich den Zusammenfluss von Isar und Loisach, zu verdeutlichen, war ihnen wichtig. Das Logo bringe bildlich zum Ausdruck, dass an der Schule ein Zusammenfluss vom schulischen und persönlichen Werdegang stattfinden soll.



Neben fachlichen Vorträgen zur Schulentwicklung, die von Experten unter anderem von Uta Hauck-Thum von der LMU München umrandet wurden, ist sich das Isar-Loisach-Team aufgrund des positiven Feedbacks der Besucher im Folgenden einig: Es sei ihnen gelungen, den Interessierten aufzuzeigen, dass die Isar-Loisach-Realschule eine Schule sei, die für Zusammenarbeit und Verbundenheit steht – „sowohl mit der Region und als auch mit der Natur, lebendig und stets im Fluss“.