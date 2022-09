S-Bahn-Verlängerung sei das Ziel - Tram Variante lässt viele Fragen offen

Wolfratshausen: Ehemaliger Stadtrat Fraas sieht in Tram Alternative zur S-Bahn

Von: Franca Winkler

Die Karlsruher Stadtbahn ist für Fraas ein gelungenes Beispiel als Verbundlösung als Alternative zur S7-Verlängerung. © Albtal-Verkehrs-Gesellschaft

Wolfratshausen/Königsdorf – Der ehemalige Wolfratshauser Stadtrat Alfred Fraas (CSU) betrachtet eine Verbundlösung als geeignete Alternative zur Verlängerung der S7.

Seiner Ansicht nach könne eine Straßenbahn Geretsried als auch Königsdorf im Nahverkehr anbinden. Die Kommunen sollen es selbst in die Hand nehmen.

Die Realisierung der S7-Verlängerung werde bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, mutmaßt Fraas. Anstatt weiter auf eine S-Bahn-Verlängerung zu warten, schlägt er eine Anbindung mit der Straßenbahn in Form einer Verbundlösung aus. Diese „S 7 plus“ ersetze viele öffentliche Bus- und Stadtbuslinien und bringt dadurch zusätzlich hohen Nutzen und Kostendeckung, erläutert der frühere Kommunalpolitiker und richtet sein konkreten Vorschlag an die Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) in Wolfratshausen, Michael Müller (CSU) in Geretsried und den Königsdorfer Rathauschef Rainer Kopnicky (CSU).

Um das Projekt umzusetzen, sollen die betroffenen Städte selbst aktiv werden und die S-Bahn-Verlängerung selbst bauen – mit Unterstützung der Deutschen Bahn und des bayerischen Wirtschaftsministeriums. Die Städte Geretsried und Wolfratshausen als auch der Landkreis haben laut Fraas je 10 Millionen Euro für die Tieferlegung des S-Bahnhofes in Wolfratshausen zugesagt. „Mit 30 Millionen Euro ist die Bahn schon fast bezahlt“, betont Fraas.

Stadtrat Fraas: Straßenbahn könne S7 Verlängerung ersetzen

Als Beispiele für das Funktionieren des Modells nennt Fraas die Karlsruher Stadtbahn. Für die S7 plus schlägt er vor: „Auf den ländlichen Verbindungsstrecken zwischen den Orten versorgt eine Oberleitung die Triebwagen mit Strom, der gleichzeitig die Batterien auflädt. Diese Batterien dienen als Energiequelle im örtlichen Bereich von Geretsried, in dem keine Oberleitungen verlegt werden.“ Um die Straßenbahn zu nutzen, bräuchten die Fahrgäste nur die Bahnsteigseite zu wechseln, erklärt Fraas.

Existierende Industriegleise, ehemalige, abgebaute Gleistrassen und neue Gleise in freien Flächen könnten die Nutzer bis nach Königsdorf bringen. Die Verbundlösung S7 plus könne Buslinien entfallen lassen. Bei seinem Vorschlag der Trassenführung benötige die Straßenbahn für eine Distanz von zwölf Kilometer eine Fahrzeit von weniger als 20 Minuten.



Vorteile sieht Fraas unter anderem darin, dass die Verbundlösung schnell realisierbar sei, da die Kommunen diese selbst bauen, benötigte Flächen seien meist bereits in öffentlicher Hand, teure Querungsbauwerke seien nicht erforderlich, zudem könnten die Wolfratshauser Stadtteile Farchet und Waldram angebunden werden. Auch Nachteile räumt Fraas ein: durch die Querungen der Schienen über Straßenkreuzungen müsse der Verkehr kurz warten und durch die vielen Haltestellen und eine langsamere Fahrt, verlängere sich die Fahrzeit im Vergleich zur S-Bahn.



S-Bahn-Verlängerung sei das Ziel - Tram Variante lässt viele Fragen offen

Wolfratshausens Zweiter Bürgermeister Günter Eibl hält sich als Urlaubsvertretung von Heilinglechner bedeckt: Aufgrund der derzeitigen Situation zum Planungsverfahren der Verlängerung der S-Bahn stelle sich die Frage nach einer Alternative nicht. Gedankenspiele seien jedoch jederzeit möglich.

Bürgermeister Kopnicky sagt, dass er die technische Machbarkeit nicht beurteilen könne, aber eine kleine Gemeinde wie Königsdorf könne sich nicht beteiligen: „Das geht über unsere finanziellen Kapazitäten hinaus.“ Außerdem seien viele Fragen noch offen, von der zu wählenden Rechtsform, dem Betreibermodell bis hin zum Personal. Gleiche Fragen führt auch Geretsrieds Bürgermeister Müller an. Vieles sei bei dem Konzept der S7 plus offen. „Für mich bleibt auch weiterhin die Umsetzung der S-Bahnverlängerung das politische Ziel.“ Hierfür müsse aber der politische Druck erhöht werden.

Kopnicky sieht die Machbarkeit problematisch: Die vorgeschlagene Trasse verlaufe unter anderem durch viele Waldgrundstücke. „Wie soll man das zusammenbringen“, fragt er. In den 90er Jahren habe es eine ähnliche Idee in Geretsried gegeben, aber die sei verworfen worden, geben der Königsdorfer als auch Geretsrieder Bürgermeister zu denken. Bei Projekten mit einer solchen Größenordnung sei viel Knowhow erforderlich. Dieses habe die Bahn.

Bürgermeister stehen einer Verlängerung der S7 positiv gegenüber

Der Abschnitt zwischen Wolfratshausen und Geretsried sei aus Müllers Sicht zu kurz für ein eigenständische Stadtbahnsystem. Für eine Einbindung von Königsdorf müsse, wie bei der S-Bahn auch, eine neue Trasse erst gebaut werden. „Ebenso ist das gesamte Schienennetz der alten Werksbahn im Stadtgebiet von Geretsried längst nicht mehr vorhanden und müsste auch erst wieder errichtet werden“, führt Müller aus. Ob man tatsächlich schneller sei, wenn man den Bau selbst übernehme, stellt Geretsrieds Bürgermeister in Frage: Man müsste „das gesamte Planungs- und Bauverfahren komplett von Anfang an erst anstoßen.“

„Wir befinden uns in einem laufenden Verfahren, welches wir aus meiner Sicht beschleunigen müssen anstatt es zum Stillstand zu bringen“, setzt der Geretsrieder Rathauschef fort. Die Verlängerung der S7 nach Geretsried sei seit vielen Jahren eines der wichtigsten Themen in Geretsried. Gerade für die Weiterentwicklung der Stadt spiele sie eine zentrale Rolle.