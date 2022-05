Wolfratshauser Verein „Bürger für Bürger“ hofft auf Finanzierung einer Vollzeitstelle

Wünschen sich städtische Fördermittel: „Bürger für Bürger“-Vorsitzenden Eva-Maria Rühling und Ernst Wieser. © Herrmann

Wolfratshausen – Die Betreuung von Senioren ist einer der Hauptanliegen des 1990 gegründeten Nachbarschaftshilfeverein „Bürger für Bürger“ (BfB) und ist auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Bei „Bürger für Bürger“ (BfB) gibt es neun weitere Ressorts, die von ehrenamtlichen Kräften geleitet werden. Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung erklärte Vorsitzende Eva-Maria Rühling, warum der Verein auf städtische Fördermittel angewiesen ist.

Um die Vollzeitstelle der Seniorenbetreuerin Agnes Seiffarth und andere Angebote zu finanzieren, ist ein Zuschuss in Höhe von 50.000 bis 70.000 Euro nötig. „Der Verein hat mit jetzt 1295 Mitgliedern und zehn Ressorts inzwischen eine Größe erreicht, die nur noch schwer mit Ehrenamtlichen zu stemmen ist“, stellte Rühling fest. Gerade in Leitungspositionen habe sich der Zeitaufwand erheblich erhöht. Sie bedankte sich zwar bei der Stadt, dass der Verein die Räume des am Loisachufer gelegenen Pumpenhauses nutzen darf und dafür nur einen Anteil für die Nebenkosten zahle.



Hoffen auf Unterstützung von Stadt

Zudem gab es Zuschüsse in Höhe von insgesamt 20.700 Euro für die Miete des Kindergartens an der Kräuterstraße und die Finanzierung von zwei 450-Euro-Jobs. „Seit Januar haben wir aber gar nichts mehr von der Stadt bekommen: Dafür gibt es aber einen laufenden Vertrag“, berichtete Rühling. Ein für Ende April angesetzter Besprechungstermin mit Bürgermeister Klaus Heilinglechner, in dem es um den Vertrag über die finanzielle Förderung der Seniorenarbeit des Vereins gehen sollte, musste jedoch kurzfristig verschoben werden. „Wir erwarten allerdings, dass die Stadt zu ihrem Wort steht und der schon lange angekündigte Vertrag über die Förderung unserer Seniorenarbeit auch zustande kommt“, hofft die BfB-Vorsitzende. Um den Betrieb des 28 Jahre lang von Peter Schöbel betriebenen Seniorentreffs aufrecht zu erhalten, erhielt Agnes Seiffarth eine Festanstellung. Seit 1. Mai leitet sie die zusammengelegten Ressorts Seniorentreff und Seniorenhilfe. Ziel sei es, alten Menschen Freizeit-, Bildungs- und Sportangebote zu machen.

Ob die Stadt den gewünschten Zuschuss für die Vollzeitstelle gewährt, ist aufgrund der angespannten Haushaltslage und des selbst verordneten Sparkurses fraglich. Peter Lobenstein, ehemaliger BfB-Vorsitzender und jetziger Stadtrat der Grünen, scheint bereits eine Vorahnung zu haben und befürchtet eine Ablehnung der Förderung. „Leider haben Senioren keine Lobby“, bedauerte er.



BfB bietet Reparatur-Café, Mutter-Kind- und Senioren-Treff und mehr

Die Berichte aus den Ressorts Asylhelferkreis, Babysitterdienst, Vorkindergarten, Kinderpark, Kindersachen-Bazar, Mutter-Kind-Treff, Freizeitbörse, Seniorenhilfe, Reparatur-Café sowie Seniorentreff verdeutlichten das umfassende Leistungsspektrum der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe. So wurden 2021 im Kinderpark 545 Buben und Mädchen betreut. Nach dem coronabedingten Ausfall des Kindersachenbazars im vorigen Jahr werden am 15. Oktober im Pfarrheim Waldram wieder gebrauchte Kleidung und andere Utensilien angeboten. Viel zu tun hatte der von Ines Lobenstein geleitete Asylhelferkreis.



Rund 85 Unterstützer setzten sich etwa 8.000 Stunden für die Betreuung von 360 Migranten ein. Große Nachfrage nach Dienstleistungen des Reparaturcafés registrierte Ulrich Panick. Jeden Donnerstagnachmittag versucht sein Team, unter anderem kaputte Kaffeemaschinen, Netzkabel, PCs oder Mixer instand zu setzen. „Wir schaffen durch unsere Arbeit eine bessere Wohnort- und Lebensqualität“, bilanzierte Rühling. Peter Herrmann