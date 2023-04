Zu Besuch bei der Bibliothek der Dinge in Geretsried: Leiterin erklärt das Konzept

Von: Michaela Schubert

Bibliotheksleiterin Hannah Vogel: Rund 40 Dinge gibt es, die sich Nutzer in der Stadtbücherei ausleihen können. © Michaela Schubert

Geretsried - Seit November 2022 können sich Mitglieder der Stadtbücherei in Geretsried nicht nur Bücher ausleihen. Bibliotheksleiterin Hannah Vogel berichtet über das Projekt „Bibliothek der Dinge“.

Praktische Gegenstände umsonst nutzen: Das einzige, was dazu benötigt wird, ist ein gültiger Bücherei-Ausweis. In der Bibliothek der Dinge in Geretsried gibt es eine Auswahl an Gegenständen aus den Bereichen Hobby, Haushalt und Technik. Die Liste dafür finden Nutzer im Online-Katalog der Bücherei auf www.webopac.winbiap.de/geretsried/index.aspx. Im Interview erklärt Bibliotheksleiterin Hannah Vogel, was ausgeliehen wird und wer das Angebot nutzt.

Frau Vogel, welcher Gegenstand wurde am Eröffnungstag der „Bibliothek der Dinge“ eigentlich als erstes ausgeliehen?

„Als erstes wurden das Teleskop und die Ukulele ausgeliehen.“



Gibt es kuriose Gegenstände, die gerne ausgeliehen werden?

„Kurios ist vielleicht nicht unbedingt das richtige Wort. Aber ich freue mich besonders darüber, dass der Dia-Scanner mehrfach ausgeliehen wurde. Ich finde den Gedanken schön, dass unsere Bibliothek dabei hilft, Erinnerungen zu bewahren.“



Gibt es saisonale Gegenstände?

„Sobald es wieder wärmer wird, wird unser Stand-up-Paddle, das Frisbee und auch unser Badminton-Set mit Sicherheit vermehrt ausgeliehen.“



Welche Altersgruppe nutzt die Bibliothek der Dinge?

„Da wir für alle Altersgruppen etwas anbieten, fällt es schwer hier eine Benutzergruppe besonders hervorzuheben. Dinge wie die Ukulele, das Teleskop und die Backformen werden vor allem von Kindern und der ganzen Familie ausgeliehen. Der Dia-Scanner und auch das Strommessgerät sprechen eher die Erwachsenen an.“



Von wem stammen die ganzen Gegenstände, die über die Bibliothek ausgeliehen werden können?

„Die Gegenstände hat die Stadtbücherei für die Bibliothek der Dinge erworben. Wir haben dabei darauf geachtet, dass wir vor allem beim lokalen Einzelhandel hier in Geretsried eingekauft haben. Das Projekt wurde von der Landesfachstelle für öffentliche Büchereien in Bayern mit 50 Prozent durch Fördergelder unterstützt.“



Wer haftet für die Geräte, wenn ein Gerät bei der Ausleihe kaputtgeht?

„Grundsätzlich sieht unsere Satzung vor, dass im Falle von Verlust oder Beschädigung die Bibliothek die Kosten für die Neuanschaffung oder die Hergabe anderer gleichwertiger Medien verlangen kann. Da wir uns aber freuen, wenn das Angebot angenommen wird und uns bewusst ist, dass damit auch gegebenenfalls Beschädigungen einhergehen, wird das dann jeweils eine Einzelfallentscheidung. Bisher sind die Benutzer mit den Gegenständen sorgfältig umgegangen.“