Zweistündige Treffs für Single-Eltern in Wolfratshausen

Organisieren Begegnungen und Beratungen für Alleinerziehende: (v. l.) KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner, Sonja Weißbacher, Karin Strobl und Susanne Scheck. © Herrmann

Wolfratshausen – Damit sich Single-Eltern besser vernetzen und Unterstützung finden können, gibt es nun regelmäßig organisierte Treffen.

Ab dem 21. Mai haben alleinerziehende Eltern aus Wolfratshausen, Icking, Münsing, Eurasburg und Egling die Möglichkeit sich im Rahmen von kostenlosen Treffs zu beraten oder gemeinsame Unternehmungen zu vereinbaren. Der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) stellte das neue Angebot jüngst bei einem Pressegespräch im Jugendhaus La Vida vor.

Laut einer Sozialraumanalyse des Landratsamtes sowie Datenerhebungen des Kinder- und Jugendfördervereins steigt im Nordlandkreis die Zahl alleinerziehender Eltern. Grund genug für KJFV-Geschäftsführer Fritz Meixner, für diese Gesellschaftsgruppe eine neue Anlaufstelle zu schaffen. „Erziehungsaufgaben ohne Partner wahrzunehmen, ist schwer: Ich muss vor alleinerziehenden Eltern den Hut ziehen“, erklärte Meixner bei einem Pressegespräch im Jugendhaus La Vida.



Deshalb gibt es ab dem 21. Mai jeden zweiten Samstag einen neuen Begegnungstreff in den Räumen des Kinderhorts an der Bahnhofstraße 14. Unter dem Motto „Alleinerziehend, aber zusammen“ sind Austausch, Unternehmungen und Beratungen möglich. Damit die Kinder während des zweistündigen Angebots nicht unbeaufsichtigt bleiben, stehen vier erfahrene KJFV-Mitarbeiter zur Verfügung. Sie betreuen die Mädchen und Buben im benachbarten Speisesaal der HEP-Schule oder anderen Räumen. Die Teilnahme ist kostenlos. „Ähnliche Angebote gibt es in Bad Tölz und München“, berichtete Sonja Weißbacher. Sie betreut die Familienpaten im Sozialraum Nord und erklärte sich bereit, das Projekt zu unterstützen.



In Sommerferien: Entscheidung über künftige Form der Treffen

Zur Seite stehen ihr Susanne Scheck, Jugendsozialarbeiterin an der Grundschule Waldram, und Karin Strobl. Letztere bietet hauptberuflich systemisches Coaching an und leitet nun die Erwachsenengruppe der Alleinerziehenden. „Das ist schon ein großer organisatorischer Aufwand“, räumt Meixner ein.



Die Kosten belaufen sich auf etwa 7.000 bis 8.000 Euro. Einen Teil davon finanzieren der Landkreis, der Lions Club München-Isartal und der SZ-Adventskalender. Nach den ersten sechs Treffen, die am 21. Mai, 4. und 18. Juni, sowie am 2., 16. und 30. Juli von jeweils 14.30 bis 16.30 Uhr stattfinden, dienen die Sommerferien der Evaluation.



Dann entscheidet sich, in welchem Rhythmus und welcher Form das Angebot fortgesetzt wird. Die Organisatoren gehen von etwa 15 bis 20 teilnehmenden Frauen und Männern aus. Peter Herrmann

Kontakt Interessierte Alleinerziehende können sich per E-Mail (info@jugend-wolfratshausen.de) oder unter Tel. 08171/267 0822 anmelden.