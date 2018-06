Dein Wohnzimmer wird zur Fankurve: Bild und Sound von Euronics

Die WM ist DAS Ereignis des Jahres für dich – und zum Public Viewing kannst du deine Freunde direkt in dein Wohnzimmer einladen!

Denn mit EURONICS bekommst du alles, was du für eine perfekte Sportübertragung brauchst: Ein gestochen scharfes Bild und den vollen Stadion-Sound. Du willst jeden Zweikampf, jedes Tor so mitverfolgen können, als ob du live dabei wärst? Diesen Luxus bieten dir Fernseher mit OLED- und QLED-Technologie.

Mit der OLED-Technik bekommst du besonders scharfe Kontraste aus jedem Blickwinkel. Das liegt an der Beleuchtungstechnik: Der Bildschirm wird nicht von hinten beleuchtet, sondern jede Diode leuchtet für sich selbst. Das ergibt tolle, definierte Bilder, satte Farben und ein tiefes Schwarz. Die QLED-Technologie verbessert die ältere LCD-Technik mit einer Folie aus Nano-Partikeln, durch die das Licht der Hintergrundbeleuchtung scheint und die Farben so zusätzlich zum Strahlen bringt.

Egal, für welche Technik du dich entscheidest: Die volle Wirkung kommt am besten bei einer Bildschirmgröße ab 55 Zoll zum Tragen, zum Beispiel mit OLED-Fernsehern von LG. Falls du Hilfe brauchst oder dein Fernseher einmal kaputt gehen sollte, wende dich an den EURONICS-Reparaturservice für Fernseher. Dein EURONICS Fachmann kommt auch zu dir nach Hause, damit du kein Spiel verpasst.

Zum Stadionfeeling gehört natürlich noch der authentische Sound. Mit einem Dolby-Surround-System 5.1 (fünf Lautsprecher plus ein Subwoofer) erzeugst du den mitreißenden Klang eines Fußballstadions in deinem Wohnzimmer. Fangesänge, Kommentare, Interviews – laute und leise Töne hörst du genauso, wie sie klingen sollen. Teste zum Beispiel unser 5.1-Soundsystem von Logitech mit Fernbedienung!

Auf Balkon, Terrasse und im Garten die Spiele verfolgen

Bei super Wetter macht es viel mehr Spaß, Fußball-Spiele im Freien zu gucken. Doch wie kriegst du das Bild nach draußen? Ganz einfach: Hast du ein Smart TV und ein starkes WLAN, stellst du die “Glotze” einfach auf Balkon oder Terrasse und streamst dir die Spiele. Wie du das hinkriegst, verraten wir dir in unserer Beratung zur smarten Heimvernetzung.

Oder du verbindest deinen Kabel- oder Satellitenreceiver per HDMI-Kabel mit einem Beamer und wirfst das Bild an die Leinwand. Die Strippen gibt es auch in Extralänge mit bis zu 10 m! Ist das WLAN weiter hinten im Garten zu schwach oder reicht das Kabel nicht, verwendest du einfach eine mobile Antenne für den TV-Empfang. Alles, was du dafür brauchst, findest du bei uns in der Kategorie Empfangstechnik.

Bitte setze das Display im Freien nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus. Die Geräte könnten überhitzen und Schaden nehmen. Zum anderen wird der Kontrast durch die Lichtreflexionen so schwach, dass du kaum etwas erkennen kannst. Tipp: Das Display per Sonnenschirm in den Schatten verlegen oder den Fernseher in einer “dunklen” Ecke postieren.

+ © Panthermedia / Ethiopia

Was jetzt noch fehlt ist ein kühles Blondes und leckeres Essen. Die BeerCooler-Bierzapfanlage liefert stets flüssigen Nachschub – ideal für dein Fußballfest mit Freunden. Hast du keine Steckdose in der Nähe, hält der EASYmaxx Outdoor Flaschenkühler die Getränke kalt! Den versenkst du einfach samt Kühler im Rasen und hast immer bis zu 15 Flaschen griffbereit. Um eine „Grundlage“ zu schaffen, schmeißt du ein paar Würstchen oder Steaks auf den Grill.

Zu den WM-Sparangeboten

Ohne Snacks kein Fußball

Veranstalte eine WM-Party in deinem Wohnzimmer! Unsere Kühlgeräte machen es möglich, zum Beispiel unsere Flaschenkühlschränke oder Thekenkühler für richtig kaltes Bier. Sommerliche Drinks wie Caipirinha gelingen dir mit unserem Gastroback-Eiscrusher. In nur 15 Sekunden ist das Eis zerkleinert, so muss keiner mit einem warmen Getränk herumsitzen. Auch für Partysnacks kannst du ganz praktisch mit unserer Kleinelektronik sorgen. Köstlich getoastete Sandwiches oder knusprige Pommes sind mit unseren Fritteusen oder Sandwichmakern kein Problem. Da halten deine Gäste auch die Nachspielzeit ohne knurrenden Magen aus!

