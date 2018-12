Deshalb zog Tamara Bykova von Kasachstan nach Geretsried

Wie und warum sind sie nach Geretsried gekommen? All das erzählen Menschen aus dem Stadtteil Stein in der Broschüre „Geschichte(n) in Stein geschrieben“. Heute: Tamara Bykova, aufgeschrieben von Liliia Shevchuk.

Geretsried – Die kleine Alisa macht es sich auf dem Schoß ihrer Mama bequem. Sie stützt den Kopf auf ihre kleinen Hände und hört sich die Geschichte, die ihre Mama erzählt, aufmerksam an, Von Zeit zu Zeit wandert ihr Blick zum anderen Ende des Tischs und bleibt am dort stehenden Stuhl weilen. Das Mädchen scheint einer Gestalt zuzusehen, die nur ihrem inneren Auge zugänglich ist. Vielleicht ist es meine Fantasie, die mir dieses imaginäre Bild vorgaukelt. Oder es liegt an der Atmosphäre während unseres Gesprächs, dass die Zeit stehengeblieben zu sein scheint und die Realität für einige Zeit außer Kraft gesetzt wurde. Ich versuche zu verstehen, was die junge Frau, die vor mir sitzt, dazu bewogen hat, im Alter von 22 Jahren aus ihrer Heimat wegzugehen, ihre Familie und Freunde zu verlassen und 5000 Kilometer weit weg nach Deutschland zu ziehen.

Auf meine Frage nach dem Grund für den Umzug antwortet Tamara Bykowa, Alisas Mama, schnell und überzeugt: „Um die deutsche Sprache zu lernen und die deutsche Kultur und Lebensweise zu erleben.“

Die Familie sieht den Vater nie wieder

Am Ende des Gesprächs ist klar: Es war der stumme Ruf ihrer Vorfahren, der Tamara nach der Schule an die Universität gehen und Germanistik studieren ließ. Um dann, nach dem Studienabschluss, nach einer Möglichkeit zu suchen, Deutschland zunächst kennenzulernen und danach eventuell sogar dort Wurzeln zu schlagen. Denn seit ihrer Kindheit zog sie die Heimat der Vorfahren wie ein Magnet an.

Alles begann mit einem einfachen deutschen Weihnachtslied, das sich zu Tamaras Lieblings-Schlaflied entwickelte. „O Tannenbaum, o Tannenbaum...". Dieses Lied sang die zärtliche, fürsorgliche und überaus geliebte Oma der Enkelin vor; die Oma, an die Tamara ihre schönsten Erinnerungen hat.

Und von dieser Oma – Lilia Karlowna Wirt, verheiratete Bykowa – handelt unsere Geschichte.

Wie kam es überhaupt dazu, dass in dem kleinen kasachischen Städtchen Karabalyk ein deutsches Lied erklang? Die Antwort auf diese Frage liefern tragische Ereignisse, von denen viele deutsche Familien betroffen waren, die sich beim Ausbruch des Zweiten Weitkriegs in der Sowjetunion befanden. Deportation – dieses Wort wurde zum Schicksal für viele hundert tausende (nach unterschiedlichen Angaben bis zu 950 000) ethnische Deutsche, die in ferne Regionen Kasachstans, Sibiriens und Mittelasiens zwangsausgesiedelt wurden.

Lilia Wirt wurde 1939 im Ort Rosenort im Rajon Melitopol, in der Oblast Saporischschja (Ukrainische Sozialistische Republik) geboren, in einer Familie von deutschen Kolonisten. Dem Familienglück setzte das Jahr 1941 ein jähes Ende. Der Vater wurde von der Familie getrennt und in die Verbannung geschickt. Die Familie sah er nie mehr wieder. Wann und wo er starb, konnte niemand je erfahren.

Die Mutter mit den fünf Kindern wurde nach Kasachstan deportiert. Die Ereignisse dieser Zeit wurden Lilia Karlowna anhand der Erinnerungen ihrer älteren Schwestern und Bruder vermittelt, denn zu der Zeit war sie gerade einmal zwei Jahre alt. Deportiert wurden die Familien in Güterzügen. Mitnehmen durften sie nur das Notwendigste, von der Kleidung nur das, was sie am Leibe trugen. Mitten in der Nacht machte der Zug irgendwo in der Steppe halt; den restlichen Weg mussten sie zu Fuß zurücklegen, durch den tiefen Schnee stapfend und von grauenerregendem Wolfsgeheule begleitet. Nicht alle kamen in dieser Nacht am Bestimmungsort an. Ermüdet vom langen Weg, Kalte und Hunger fielen viele Menschen in den Schnee und erfroren dort. Davon erzählte Lilia Karlownas Bruder, der, obwohl damals selbst noch ein Kind, seine kleine Schwester tragen musste.

Oma umsorgt die Nächsten zärtlich

Das Leben an dem neuen Ort war nicht einfach. Eine fremde Landschaft, fremde Gesichter, die fremde und unverständliche Sprache sowie die Voreingenommenheit der einheimischen Bevölkerung gegenüber den Neuankömmlingen machte das Einleben schwer. Beleidigungen, Armut, Hunger und Strapazen – mit diesen Worten lässt sich das Leben in den ersten zehn Jahren in Kasachstan beschreiben. Lilias Mutter, ihre älteren Brüder und Schwestern haben – so gut sie eben konnten – ihr tägliches Brot verdient. Die Kinder lernten schnell Russisch und begannen auch Kasachisch zu verstehen. Sie wuchsen heran und lernten, wie man sich an diese neue Situation anpasst. Die Mutter aber konnte die Familientragödie nicht verkraften und erkrankte oft. Die ausbleibende Nachricht vom Schicksal ihres verschollenen Mannes und die versagte Rehabilitation der in der Nachkriegs-Sowjetunion lebenden Deutschen trugen zu ihrem frühen Tod 1957 bei.

Lilia Wirt nahm nach der Schule die Arbeit als Briefträgerin auf und übte diesen Beruf bis zu ihrer Pensionierung aus. Für ihre Leistungen wurde sie mit mehreren Auszeichnungen geehrt und erfreute sich großer Anerkennung. Sie heiratete, brachte sechs Kinder zur Welt und half dabei, ihre sieben Enkel großzuziehen. In diesem Zusammenhang erinnert sich Tamara ergriffen daran, mit welcher Liebe Fürsorge und Zärtlichkeit die Oma ihre Nächsten umsorgte. Sie liebte es, die ganze Familie an Feiertagen bei sich zu versammeln. Sie bereitete Leckereien zu und verwöhnte die Kinder mit Geschenken. Aber sie brachte ihnen auch Tugenden bei: Arbeitsethos, Ehrlichkeit und Hilfsbereitschaft. Bei Streit und Unstimmigkeiten sollte ihnen das Gebet eine Hilfe sein.

In den Nachkriegs-Jahren konnte Lilia Karlowna wegen des Sprachverbots und der starken Stigmatisierung der deutschen Sprache mit kaum Jemanden mehr in ihrer Muttersprache reden. Ein Gebet, in Deutsch vorgetragen, war der letzte Faden, der sie mit ihren Vorfahren verband. Die Traurigkeit in ihren Augen verlor sich für einen kurzen Moment und ein Funken Hoffnung entbrannte, wenn sie in der Nacht leise sang: „Engele komm, mach mich fromm, dass ich zu dir ins Himmele komm. Amen. Kute Nacht.“ Sie hoffte darauf, dass ihren Enkeln und Urenkeln ein besseres Leben zuteil werden würde, ein Leben in einem Land, in dem Freiheit und Menschen würde durch Gesetze geschützt werden.

In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, als den Deutschstämmigen die Ausreise aus Russland und damit die Rückkehr in die Heimat der Vorfahren ermöglicht wurde, entschied sich eine von Lilias Schwestern, mit ihrer Familie nach Deutschland auszuwandern. Wahrscheinlich hätte auch Lilia letztlich die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu ziehen, doch sie verstarb 2002. Was sie hinterließ, sind warme Erinnerungen an eine wunderbare Person.

Tamaras Geschichte neigt sich dem Ende zu und die kleine Alisa bewegt sich ungeduldig auf dem Schoß ihrer Mama. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass die Seele der Großmutter wie ein guter Engel das Leben der Enkelin und der Urenkelin begleitet, sie beschützt und sich über ihre Erfolge freut.

Liliia Shevchuk

Über diese Serie

Dieser Text stammt aus der Broschüre „Geschichte(n) in Stein geschrieben“, die im Rahmen des internationalen Förderprogramms „Actors of Urban Change“ entstanden ist. Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit sowie die Stadt haben ihn freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

