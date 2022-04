Die Gemeinde Egling

Die Gemeinde Egling punktet nicht nur wegen der Nähe zum Starnberger See. © Gemeinde Egling

Urige Häuser, Bergnähe und lebendiges Kleinstadtleben: Die Gemeinde Egling lockt jedes Jahr unzählige Touristen an.

Die Gemeinde Egling liegt im Norden des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen an der Grenze zum Landkreis München, östlich der Isar und zu ihr gehört ein Teil der unter Naturschutz stehenden Auen. Der Ort Egling wurde im Jahr 804 als Egilingas erstmals erwähnt. Namensursprung scheint der bajuwarische Personenname Egil/Egila/Egilo zu sein.

Das Kloster Tegernsee besaß die Grundherrschaft im Gemeindegebiet und besetzte die Pfarrei Egling. Das Adelsgeschlecht der Eglinger ist vom 13. bis zum 15. Jahrhundert in Egling nachweisbar. Bis zur Landkreisreform 1972 gehörte die Egling zum damaligen Landkreis Wolfratshausen. Die Gemeinde in der heutigen Form entstand am 1. Januar 1973 durch den freiwilligen Zusammenschluss der Gemeinden Egling, Ergertshausen, Moosham, Neufahrn und Thanning und am 1. Mai 1978 wurden im Zuge der Gebietsreform die Gemeinden Deining und Endlhausen eingegliedert. Mit Stand vom 31. Dezember 2020 sind 5.415 Einwohner verzeichnet.

Der Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur bietet alljährlich einen kleinen Überblick und Rückblick über Wichtiges und Interessantes der letzten zwölf Monate aus der Gemeinde Egling.

