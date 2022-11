Die neue Ausgabe von „Unsere Heimat“ ist da!

Spannende Einblicke über die Abläufe und Hintergründe der Benediktbeurer Freilandeier gibt es bei Toni Lautenbacher. © Jochen Bueckers

Freuen Sie sich in der Herbstausgabe auf spannende Themen und Reportagen rund um Umwelt, gesunde Ernährung, regionale Lebensmittel sowie verschiedene Ernährungsweisen.

Servus liebe Leserin,

Servus lieber Leser,

im aktuellen Heft wollen wir Sie mitnehmen auf eine Reise durch die Welt der Ernährung und Gesundheit. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt und zum Thema „gesund kochen“ recherchiert, um Ihnen neue Anregungen, sowie Tipps und Tricks mitzugeben.

Und natürlich haben wir auch wieder an unsere Kleinsten gedacht, denn was gibt es Schöneres, als Kinder beim Kochen einzubeziehen? Oder sie sogar selbst kochen zu lassen im Kindergarten.

Blättern Sie schon jetzt in der neuen Ausgabe von Unsere Heimat 2022

Außerdem widmen wir uns den verschiedenen Essgewohnheiten und Typen. Vom Veganer über den Frutarier bis hin zum Pescetarier gibt es ja inzwischen viele Möglichkeiten sich zu ernähren, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Wir beantworten die Frage „Was ist was?“

Äpfel spielen vor allem auf dem Speiseplan von Frutariern eine große Rolle. © Unsere Heimat

Weiter wollen wir Sie mitnehmen ins Thema „gut altern“, denn während die Kleinen im Kindergarten gesund kochen, stellt sich natürlich auch die Frage: Was brauchen wir im fortgeschrittenen Alter für unsere Gesundheit?

Natürlich dürfen auch die Nachhaltigkeit und der Klimaschutz nicht fehlen und so geben wir einen Einblick in die Abläufe und Hintergründe der Benediktbeurer Freilandeier von Toni Lautenbacher. Die Frage, ob nun das Huhn oder das Ei zuerst da war, könnten wir da unter Umständen auch gleich klären.

Die Nudeln im Hofladen enthalten zu 100 % Freilandeier. © Unsere Heimat

Die aktuelle Schnelllebigkeit in der heutigen Gesellschaft fordert uns auch bezüglich der Ernährung immer wieder besonders heraus. Aber es gibt tolle Alternativen für eine gesunde und schnelle Alltagsküche. Auch hier dürfen regionale Produkte dabei sein.

Zum Ende unserer Reise haben wir Rezepte gesammelt, schauen nochmal auf das Thema Gesundheit an sich und natürlich darf da auch die obligatorische Tourenempfehlung nicht fehlen.

Eine Empfehlung für Gipfelstürmer: die Sonnenspitze © Unsere Heimat

Die gesamte Redaktion wünscht nicht nur Freude beim Lesen, sondern auch eine anhaltend gute Gesundheit und immer gutes Essen auf dem Tisch.

Für die „Unsere Heimat“ Redaktion

Andreas Burger